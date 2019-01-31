20 добровольцев искали в лесу одну собаку

Шарпей по кличке Боня и его хозяйка Виктория нередко выезжали погулять за город, пес с удовольствием бегал по лесу, вынюхивая следы, иногда уходил подальше, но всегда возвращался. Поэтому, когда в четверг, 17 января, собака исчезла из вида, Вика сразу не забеспокоилась - придет. Однако время шло, а четвероногий питомец так и не появился.

Два часа хозяйка звала Боню, искала по округе. Осознав, что он потерялся, а темнота уже наступает, - было около пяти часов вечера - начинается метель, а также зная, что домашний питомец, не приспособленный к суровым зимним условиям, может не перенести ночевку в лесу и погибнуть, Виктория написала в чат для внутреннего общения добровольной спасательной организации в Ида-Вирумаа "Iga elu", попросив помощи. Она и ее муж - тоже участники этой организации, помогают животным, попавшим в беду.

Добровольцы сразу откликнулись, и в течение часа в указанный район куртнаских озер съехалось около двадцати человек из Нарвы, Вока, Куртна... Они немедленно приступили к поискам, разделившись на группы.

"Мужчины на внедорожниках стали медленно объезжать дороги, сюда привезли даже вездеход, на котором можно было двигаться по целине, а мы пошли пешком искать следы, - рассказывает одна из лидеров "Iga elu" Ксения Клочкова. - В заснеженном лесу это нелегко - местами сугробы доходили до пояса. Следов вокруг много, видно, охотничью натуру Бони сильно что-то привлекло, раз он убежал так далеко. Бродили долго и безрезультатно. К счастью, с нами оказалась другая собака, которая в один момент забеспокоилась и потянула нас в противоположную сторону. Решив последовать за ней, скоро действительно обнаружили множество собачьих следов".

Двигаясь по следам, поисковики вскоре увидели потеряшку, стали звать его, но собака не подпускала к себе близко - эта порода по своей природе свободолюбивая, сильная и признает только хозяина. Ксения говорит, что пришлось еще километра три покружить за псом по лесу, чтобы не потерять его из виду. Когда подоспела другая группа, поисковики перекрыли собаке путь со всех сторон и стали ждать, пока придут хозяева. На знакомый голос пес отозвался, и поздним вечером все благополучно вернулись домой.

""Важна каждая жизнь!" - это девиз Iga elu. И неважно, кому нужна помощь - человеку или животному, - подчеркивают участники спасательной операции. - Этот случай - еще одно подтверждение, что наше объединение готово прийти на помощь. Поэтому хотим напомнить: если вы или кто-то из ваших знакомых попал в беду и нужна оперативная помощь, связаться с добровольцами можно круглосуточно по телефонам: 5594 2595 - Александр; 5358 1848 - Алексей; 517 0581 - Ксения".