Вс, 19.05.2019
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В конкурсе на место советника по развитию Кохтла-Ярве победил Валерий Корб

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12 лет входивший в Рийгикогу Валерий Корб с этой недели занимает в Кохтла-Ярвеском горуправлении должность советника по развитию.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Не сумевший переизбраться в Рийгикогу политик-центрист Валерий Корб трудоустроился в городском управлении Кохтла-Ярве советником по развитию. Его должностной оклад составит 2700 евро в месяц.

Через несколько недель после того, как четвертое избрание Валерия Корба в Рийгикогу не состоялось, Кохтла-Ярвеское горуправление изменило структуру, создав в службе развития место советника по развитию. По тому же распоряжению в горканцелярии ликвидировали должность советника.

2 апреля горуправление объявило конкурс на замещение должности советника по развитию. В соответствии с требованиями, основными обязанностями на этой должности являются планирование развития города Кохтла-Ярве, анализ главных стратегических направлений развития и предпочтений, консультирование при составлении городской программы развития и стратегий, а также всестороннее проектное содействие выполнению исходящих из программы развития задач.

У кандидатов предполагалось среди прочего высшее образование, знание необходимых компьютерных программ, владение эстонским языком, по меньшей мере двухлетний опыт работы в этой области, очень хорошие аналитические навыки, инициативность и другие качества. 

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала русскоязычному порталу ERR, что зарплата советника по развитию - 2700 евро. "Речь идет об окладе в 2700 евро". Янченко добавила, что на конкурс поступило несколько заявлений, но одно из них вообще не соответствовало обозначенным условиям. В пользу Корба сыграли его большой опыт, прекрасное знание города и его проблем.

По словам кохтла-ярвеского городского секретаря Анны Генераловой, Валерий Корб вступит в должность с понедельника. Речь идет о месте чиновника, а это значит, что Корб должен покинуть горсобрание. В качестве замещающего депутата его место в горсобрании займет Светлана Мухаметзянова.

"Северному побережью" не удалось в четверг получить комментарии у Валерия Корба, который в Рийгикогу предыдущего созыва был зампредседателя центристской фракции.

Председатель Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии Валерий Корб входил в Рийгикогу в 2007-2019 годах. До этого он занимал посты как председателя Кохтла-Ярвеского горсобрания, так и мэра города.

Корб баллотировался в Рийгикогу и на проходивших в марте парламентских выборах, однако 798 голосов оказалось недостаточно для избрания. 

В конце марта Валерий Корб сказал "Северному побережью", что на какую-либо должность не претендует: "На данный момент я являюсь рядовым членом горсобрания. Сделаю перерыв и отдохну немного".

В соответствии с Законом о статусе члена Рийгикогу, Валерию Корбу выплатили после ухода из парламента выходное пособие в размере полугодовой зарплаты, что составило более 20000 евро. 

Валерий Корб в 2002 году защитил в Петербургском государственном университете диссертацию на тему "Проблемы профессиональной подготовки чиновников самоуправления". 

Российское гражданское объединение "Dissernet" установило в 2015 году, что более двух третей научной работы Корба были частично или полностью скопированы из нескольких более ранних работ. Сам Корб до сих пор плагиата не признал.

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