В благотворительном забеге участвовали 1500 ида-вируских школьников

В Ида-Вирумаа старт благотворительной эстафеты дали в четырех городах: Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу и Нарве.

В 26 местах по всей Эстонии в эстафете участвовало более 12000 школьников - ученики 5-9-х классов, входившие в команды из восьми членов.

- Помогаем собирать средства на расширение игрового парка для колясочников, расположенного вблизи Хаапсалуского неврологического реабилитационного центра. В этом году в хаапсалуском игровом парке собираются построить несколько новых аттракционов, в том числе городок для лазания и песочницы разной высоты, которые позволят утратившим способность передвигаться детям играть на улице вместе с другими ребятами, - объяснил руководитель забега Эрик Палласе.

Игровой парк был создан год назад, и сейчас там имеются специальные качели, карусели и полосы препятствий для людей, пользующихся инвалидными колясками. Для них все это означает возможность проводить время на свежем воздухе и в то же время поучиться ездить в инвалидной коляске по булыжной дороге, преодолевать поребрики и водяные желоба, чтобы более уверенно чувствовать себя, передвигаясь по улицам.