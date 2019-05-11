Пьяный буян атаковал полицейского

Мужчина стрелял из окна

9 мая сообщили, что в Нарве 35-летний мужчина совершил несколько выстрелов из напоминающего оружие предмета из окна многоквартирного дома по улице Раквере. Подозреваемый задержан.

Напал на пожилую женщину

9 мая в квартире по улице Кааре 33-летний мужчина напал на 72-летнюю женщину. Полицейские задержали его в качестве подозреваемого.

Жена избила мужа

8 мая сообщили, что квартире по улице Йоала в Нарве 58-летнего мужчину несколько раз ударила его 50-летняя супруга.

В Кохтла-Ярве угнали "Volkswagen"

В период с 6 января по 7 мая от гаражей по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве угнали легковой автомобиль "Volkswagen Passat". Ущерб составил 400 евро.

В автобусе пропал дорогой телефон

27 апреля в Йыхви с заднего сиденья автобуса украли мобильный телефон "Sony". Ущерб составил 1000 евро.

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