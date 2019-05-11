Вс, 19.05.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Пьяный буян атаковал полицейского
Полицейская сводка, 8-9 мая 2019 г.

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

8 мая полиция получила вызов в поселок Вока, где в многоквартирном доме по улице Тийги пьяный мужчина докучал соседям. Мужчина проявил агрессию к прибывшим на место полицейским и ударил 30-летнего патрульного полицейского. 53-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого. 

Мужчина стрелял из окна

9 мая сообщили, что в Нарве 35-летний мужчина совершил несколько выстрелов из напоминающего оружие предмета из окна многоквартирного дома по улице Раквере. Подозреваемый задержан.

Напал на пожилую женщину 

9 мая в квартире по улице Кааре 33-летний мужчина напал на 72-летнюю женщину. Полицейские задержали его в качестве подозреваемого. 

Жена избила мужа

8 мая сообщили, что квартире по улице Йоала в Нарве 58-летнего мужчину несколько раз ударила его 50-летняя супруга. 

В Кохтла-Ярве угнали "Volkswagen"

В период с 6 января по 7 мая от гаражей по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве угнали легковой автомобиль "Volkswagen Passat". Ущерб составил 400 евро.

В автобусе пропал дорогой телефон 

27 апреля в Йыхви с заднего сиденья автобуса украли мобильный телефон "Sony". Ущерб составил 1000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ