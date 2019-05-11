Пьяный буян атаковал полицейского
8 мая полиция получила вызов в поселок Вока, где в многоквартирном доме по улице Тийги пьяный мужчина докучал соседям. Мужчина проявил агрессию к прибывшим на место полицейским и ударил 30-летнего патрульного полицейского. 53-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого.
Мужчина стрелял из окна
9 мая сообщили, что в Нарве 35-летний мужчина совершил несколько выстрелов из напоминающего оружие предмета из окна многоквартирного дома по улице Раквере. Подозреваемый задержан.
Напал на пожилую женщину
9 мая в квартире по улице Кааре 33-летний мужчина напал на 72-летнюю женщину. Полицейские задержали его в качестве подозреваемого.
Жена избила мужа
8 мая сообщили, что квартире по улице Йоала в Нарве 58-летнего мужчину несколько раз ударила его 50-летняя супруга.
В Кохтла-Ярве угнали "Volkswagen"
В период с 6 января по 7 мая от гаражей по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве угнали легковой автомобиль "Volkswagen Passat". Ущерб составил 400 евро.
В автобусе пропал дорогой телефон
27 апреля в Йыхви с заднего сиденья автобуса украли мобильный телефон "Sony". Ущерб составил 1000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.