МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.05-16.05

КУЛЬТУРА

Суббота, 11 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 11.00 - мероприятие, посвященное чествованию хорошей мамы Ида-Вирумаа. Выступают юные уездные певцы и мужской ансамбль "RAMMM". Фортепианную музыку Баха и Шумана исполнит Анатолий Богданов. Мероприятие бесплатное.

* В Белом зале Музея сланца в 11.00 - лекция в рамках виртуального филиала: художник Людмила Беляева.

* В Белом зале Музея сланца в 14.00 - концерт общества украинской культуры "Мамина колыбельная".

* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 в рамках Дней петербургского театрального искусства - театр "Приют комедианта" с комедийным спектаклем "Человек из Подольска". Билеты - 15-18 евро.

Воскресенье, 12 мая

* В Йыхвиской ратуше (ул. Кооли, 2) в 12.00 - концерт, посвященный Дню матери. Чествование мамы года Йыхвиской волости. Выступают Оливер Куузик (тенор) и Пийа Паэнурме (рояль). Вход свободный.

* В клубе "Сомпа" в 12.00 - концерт, посвященный Дню матери. Вход свободный.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - международный фестиваль "День Израиля".

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - конкурсно-концертная программа "Мамы нашего города!". Вход - 2 евро. Вход мамам и бабушкам бесплатный! Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2008, 5858 6426.

* В клубе "Ору" в 13.00 - концерт, посвященный Дню города Кохтла-Ярве. Вход свободный. Информация по тел. 337 9403.

* В люганузеской церкви Крестителя Иоанна в 14.00 - концерт, посвященный Дню матери: Сандра Нурмсалу (вокал), Хели Кару (рояль), Сильвия Ильвес (виолончель), Хейди Пяртна (вокал), Лилиан Пяртна (рояль). Вход свободный.

* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 16.00 в рамках Дней петербургского театрального искусства Большой театр кукол представит постановку для детей "Мой дедушка был вишней". Билеты - 9-12 евро.

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 18.00 - концерт, посвященный Дню матери. Выступает Сийри Кянд. Вход свободный.

Вторник, 14 мая

* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Sööbik ja Pisik", спектакль детско-юношеского театра "Reky" (Вильянди). Билеты - 8-10 евро.

* В Белом зале Музея сланца в 18.30 - "Kevad toomepuude õites", концерт женского ансамбля "Кая" и ансамбля народного танца "Вирулане". Вход свободный.

Среда, 15 мая

* В Кивиылиском народном доме в 10.00 - "Ухти-тухти", спектакль интерактивного детского театра "Фантазеры" (Санкт-Петербург). Билет - 5 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 и 19.00 - "5 граммов", молодежная постановка о зависимости. На сцене Александр Жиленко. Подходит для зрителей от 12 лет и старше. Билеты - 10-12 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Вперед, котенок!", спектакль детской театральной студии "Ёжики". Вход свободный.

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Весеннее настроение", концерт учащихся и преподавателей Кохтла-Ярвеской школы искусств.

Четверг, 16 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 10.30 - "Ухти-тухти", спектакль интерактивного детского театра "Фантазеры" (Санкт-Петербург). Билет - 5 евро.

СПОРТ

Суббота, 11 мая

* На Кохтла-Ныммеской спортбазе (ул. Яама, 1) в 11.00 - спортивный день (начиная с 17 лет). В программе командные игры, "Lazertag", "Archery Tag" (стрельба из лука). Питание. Участие бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Информация: http://progresscenter.eu/spordipaev/.

* На оздоровительной трассе в Силламяэ в 11.00 - майский забег.