МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 11.05-16.05

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КУЛЬТУРА
Суббота, 11 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 11.00 - мероприятие, посвященное чествованию хорошей мамы Ида-Вирумаа. Выступают юные уездные певцы и мужской ансамбль "RAMMM". Фортепианную музыку Баха и Шумана исполнит Анатолий Богданов. Мероприятие бесплатное.
* В Белом зале Музея сланца в 11.00 - лекция в рамках виртуального филиала: художник Людмила Беляева.
* В Белом зале Музея сланца в 14.00 - концерт общества украинской культуры "Мамина колыбельная".
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 в рамках Дней петербургского театрального искусства - театр "Приют комедианта" с комедийным спектаклем "Человек из Подольска". Билеты - 15-18 евро.
Воскресенье, 12 мая
* В Йыхвиской ратуше (ул. Кооли, 2) в 12.00 - концерт, посвященный Дню матери. Чествование мамы года Йыхвиской волости. Выступают Оливер Куузик (тенор) и Пийа Паэнурме (рояль). Вход свободный.
* В клубе "Сомпа" в 12.00 - концерт, посвященный Дню матери. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - международный фестиваль "День Израиля".
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - конкурсно-концертная программа "Мамы нашего города!". Вход - 2 евро. Вход мамам и бабушкам бесплатный! Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 332 2008, 5858 6426.
* В клубе "Ору" в 13.00 - концерт, посвященный Дню города Кохтла-Ярве. Вход свободный. Информация по тел. 337 9403.
* В люганузеской церкви Крестителя Иоанна в 14.00 - концерт, посвященный Дню матери: Сандра Нурмсалу (вокал), Хели Кару (рояль), Сильвия Ильвес (виолончель), Хейди Пяртна (вокал), Лилиан Пяртна (рояль). Вход свободный.
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 16.00 в рамках Дней петербургского театрального искусства Большой театр кукол представит постановку для детей "Мой дедушка был вишней". Билеты - 9-12 евро.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 18.00 - концерт, посвященный Дню матери. Выступает Сийри Кянд. Вход свободный.
Вторник, 14 мая
* В Йыхвиском концертном доме в 11.00 - "Sööbik ja Pisik", спектакль детско-юношеского театра "Reky" (Вильянди). Билеты - 8-10 евро.
* В Белом зале Музея сланца в 18.30 - "Kevad toomepuude õites", концерт женского ансамбля "Кая" и ансамбля народного танца "Вирулане". Вход свободный.
Среда, 15 мая
* В Кивиылиском народном доме в 10.00 - "Ухти-тухти", спектакль интерактивного детского театра "Фантазеры" (Санкт-Петербург). Билет - 5 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 и 19.00 - "5 граммов", молодежная постановка о зависимости. На сцене Александр Жиленко. Подходит для зрителей от 12 лет и старше. Билеты - 10-12 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Вперед, котенок!", спектакль детской театральной студии "Ёжики". Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Весеннее настроение", концерт учащихся и преподавателей Кохтла-Ярвеской школы искусств.
Четверг, 16 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 10.30 - "Ухти-тухти", спектакль интерактивного детского театра "Фантазеры" (Санкт-Петербург). Билет - 5 евро.
СПОРТ
Суббота, 11 мая
* На Кохтла-Ныммеской спортбазе (ул. Яама, 1) в 11.00 - спортивный день (начиная с 17 лет). В программе командные игры, "Lazertag", "Archery Tag" (стрельба из лука). Питание. Участие бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте. Информация: http://progresscenter.eu/spordipaev/.
* На оздоровительной трассе в Силламяэ в 11.00 - майский забег.
* В Нийнсааре в 11.00 - веломарафон "Põlev Kivi".
* На Тудулиннаском стадионе в 11.20 - забег ГЭС. Информация: www.alutagusesport.ee.
* На Вокаском стадионе в 12.00 - Кубок Эстонии клубов петанка; день первый.
* На стадионе "Калев" (Силламяэ) в 13.30 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - "Welco II" (Тарту).
* На стадионе "Фама" (Нарва) в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "Пайдеская городская команда".
Воскресенье, 12 мая
* На Вокаском стадионе в 12.00 - Кубок Эстонии клубов петанка; день второй.
* В Кивиылиском центре приключенческого туризма в 10.00 - велосоревнование "Kiviõli MTB Fest 2019", олимпийский кросс.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - "Таммека U21" (Тарту).
* В силовом зале Кохтла-Ярвеского спортцентра (ул. Спорди, 2) в 13.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по спортивной аэробике.
* На поле с искусственным покрытием в Ахтме в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу среди женщин, вторая лига: ФК "Ярве" (Кохтла-Ярве) - ФК "Курессааре".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 13.00 - чемпионат Кохтла-Ярве по баскетболу: "Энтех" - "Интро".
Среда, 15 мая
* В Рийгикюла в 18.00 - Нарвская среда ориентирования.
Четверг, 16 мая
* Около Ахтмеского спортхолла с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас".
* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 18.00 - 18-й Кубок Кохтла-Ярве по петанку, второй этап, дуэты.
РАЗНОЕ
Суббота, 11 мая
* По ул. Креэнхольми, 45 в Нарве с 10.00 до 16.00 - Нарвская весенняя ярмарка.
* На деревенской площади в Люганузе в 11.00 - весенняя ярмарка и блошиный рынок.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - мастерская для 4-10-летних: изготовим открытки ко Дню матери.
Четверг, 16 мая
* В Рооду в 17.00 - начало работ по очистке реки Пуртсе. Презентация текущих работ, вопросы и ответы. Местные музыканты создают настроение на мероприятии.