Северное побережьеНовостиФОТОГАЛЕРЕЯ: Праздник песни и танца Йыхвиской основной школыФОТОГАЛЕРЕЯ: Праздник песни и танца Йыхвиской основной школыМатти Кямяря фотограф Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии10 мая 2019, 21:38В пятницу вечером в Йыхвиском концертном доме состоялся 27-й Праздник песни и танца Йыхвиской основной школы. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариийыхвиская основная школа