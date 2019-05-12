Автоцентр получил краеугольный камень и чуть ли не стропильный венок

Строительство двухэтажного коммерческого здания будет стоить чуть больше 1,6 миллиона евро. Сам "Vianor" станет использовать половину этого здания с полезной площадью 1700 квадратных метров, а остальное сдаст в аренду. "Планируя центр, мы намечали не только склад шин и авторемонтную мастерскую, а хотели также привлечь на свободные площади арендаторов, которые придадут автоцентру дополнительную ценность", - сказал член правления действующего под торговой маркой "Vianor" ТОО "Tireman" Райво Мереранд.

Здание будет готово осенью; в нем разместятся четыре бокса "Vianor" для ремонта легковых автомобилей и один бокс для ремонта грузовиков, а также мостовой стенд. "На сегодня имеется также договоренность, что в здании будет пункт техосмотра, так что автовладелец сможет в одном месте сделать два дела", - добавил Мереранд.

Об аренде некоторых площадей переговоры еще ведутся.

"Vianor" специализируется на ремонте тех автомобилей, гарантийный срок которых закончился и автовладелец уже не связан жестко с официальными представительствами, цены в которых очень высокие. Центры подобной коммерческой модели, где стараются сосредоточить несколько дополняющих друг друга фирм, "Vianor" создавал и раньше, и открываемый осенью в Йыхви будет у него уже девятым.