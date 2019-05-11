В Йыхви появилось новое место для сбережения и приумножения денег

На сегодняшний день Тартуское ссудо-сберегательное товарищество имеет объем капитала свыше 29 миллионов евро и более 3000 членов, которых обслуживает в пяти офисах, расположенных в Тарту, Таллинне, Нарве, теперь и в Йыхви. Член совета Тартуского ссудо-сберегательного товарищества Харри Раудвере назвал это событие очередным шагом в развитии их деятельности.

- В прошлом году представительство Тартуского ссудо-сберегательного товарищества распахнуло двери в Нарве и работает очень хорошо. Интересовалось много жителей из других городов Ида-Вирумаа - Силламяэ, Кохтла-Ярве и Йыхви, что меня не удивляет - популярность ссудо-сберегательного товарищества заключается в том, что мы предлагаем более высокие процентные ставки, чем крупные банки, которые существенно превышают инфляцию и дают реальную прибыль с вкладов. Участие обеспечивает дополнительный доход к зарплате или пенсии и защиту денег от инфляции. Так как ездить в приграничный город не всем удобно, правление решило открыть еще одну контору "посерединке" Ида-Вирумаа.

Собеседник добавил, что название "Тартуское" отнюдь не привязывает к местности - это историческое наследие, так как в первой Эстонской Республике движение было популярным и подобные товарищества успешно действовали в разных хозяйственных областях.

- Ссудо-сберегательное товарищество создавалось, когда появилась потребность: стало много людей, которые хотели работать и не могли получить кредитов, и у них не было собственного капитала в таком объеме, чтобы реализовать свои идеи, - подчеркнул Раудвере. - Так что можно сказать, что мы стали наследниками, когда у людей появилась такая же потребность, а у нас - желание возродить традиции. Мы стремимся развивать свою деятельность на всю Эстонию и во многом являемся доходной альтернативой банку. И могу сказать, что это и есть наша ближайшая цель - создать свой банк, как это сделали, например, коллеги в Финляндии. Поэтому идем шаг за шагом, инвестируем в различные проекты и стараемся, чтобы точки обслуживания появились на территории всей страны.

Руководитель йыхвиской конторы Марика Крейлис сказала, что тоже видит в Йыхви большие перспективы, потому что место бойкое.