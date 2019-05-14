Неудачное падение стало причиной смерти?

Юный велосипедист врезался в машину

10 мая около 16 часов на пешеходном переходе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 13-летний мальчик на велосипеде въехал в бок легкового автомобиля "Hyundai i20", которым управляла 77-летняя женщина. Велосипедиста доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для осмотра.

Угроза со стороны соседа

10 мая сообщили, что в квартирном доме по улице Тийги в поселке Вока 30-летнему мужчине угрожал расправой его сосед.

Женщине пригрозили насилием

12 мая поступило сообщение, что в Сомпаской части города Кохтла-Ярве 31-летней женщине угрожали физическим насилием.

Нападение в Куртна

10 мая сообщили, что в деревне Куртна Алутагузеской волости ударили 37-летнего мужчину.

Побила мужа

10 мая поступило сообщение, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 32-летняя женщина несколько раз ударила своего 34-летнего супруга. Полицейские задержали подозреваемую.

Ударил соседа

11 мая сообщили, что в квартирном доме по Таллиннскому шоссе в Нарве 26-летнего мужчину ударил его сосед.

Семейная ссора вылилась в поножовщину

12 мая в полицию сообщили о семейной ссоре в Оруской части города Кохтла-Ярве, в ходе которой 46-летний мужчина напал на свою 44-летнюю спутницу жизни. Женщина в ответ ударила мужчину острым предметом. Скорая помощь оказала пострадавшему неотложную помощь. Полицейские задержали обоих подозреваемых.

Крупная кража техники с дачи

10 мая поступило сообщение, что злоумышленники забрались на дачу в деревне Куру Алутагузеской волости и украли дрон, мобильный телефон "iPhone X", наручные часы, телевизор, роутер, блендер и звуковую колонку. Суммарный ущерб - 4030 евро.

Нарушившего запрет на приближение задержали

11 мая сообщили, что на улице Олеви в Кохтла-Ярве 22-летний мужчина нарушил наложенный на него судом запрет на приближение и угрожал своей бывшей спутнице жизни, 23-летней женщине. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

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