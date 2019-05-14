Вс, 19.05.2019
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Уездная мать года вырастила себе хороших спутников

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Матерью года в уезде объявили накануне Дня матери Райли Тамм, которая взяла с собой на торжественную церемонию супруга Айво и младшую дочь Лилли. "Не могу сказать, что День матери в нашей семье - большой праздник. Это прекрасный день, когда мы занимаемся домашними делами и бывает больше людей, которые помогают эти дела сделать", - сказала мать шестерых взрослых детей и бабушка троих внуков.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Уездная мать года Райли Тамм дюжину лет являлась мамой на полную ставку, чтобы дарить своим шестерым детям любовь, внимание и время. Теперь, когда собственные чада разлетелись из гнезда, она делится всем этим с детьми из других семей - как учитель и руководитель театрального кружка.

Младшая дочь Лилли прокомментировала после торжественного концерта, что мама с венком выглядит, как олимпийский чемпион. Возникло ли у самой Райли ощущение, что она одержала победу на олимпиаде мам? "Не возникло! Я знаю, что я мать, но хорошая ли, этого не знаю. Я не воспринимаю это как соревнование".

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