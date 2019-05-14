Уездная мать года вырастила себе хороших спутников

Уездная мать года Райли Тамм дюжину лет являлась мамой на полную ставку, чтобы дарить своим шестерым детям любовь, внимание и время. Теперь, когда собственные чада разлетелись из гнезда, она делится всем этим с детьми из других семей - как учитель и руководитель театрального кружка.
Младшая дочь Лилли прокомментировала после торжественного концерта, что мама с венком выглядит, как олимпийский чемпион. Возникло ли у самой Райли ощущение, что она одержала победу на олимпиаде мам? "Не возникло! Я знаю, что я мать, но хорошая ли, этого не знаю. Я не воспринимаю это как соревнование".