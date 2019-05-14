Уездная мать года вырастила себе хороших спутников

Матерью года в уезде объявили накануне Дня матери Райли Тамм, которая взяла с собой на торжественную церемонию супруга Айво и младшую дочь Лилли. "Не могу сказать, что День матери в нашей семье - большой праздник. Это прекрасный день, когда мы занимаемся домашними делами и бывает больше людей, которые помогают эти дела сделать", - сказала мать шестерых взрослых детей и бабушка троих внуков.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik