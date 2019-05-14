Уличные библиотеки набирают популярность

Уличные библиотеки чаще всего создают из желания поделиться с членами общины книгами, которые дома очень частого применения не находят.

"В уличной библиотеке нашей общины книги можно брать, можно и свои приносить", - гласит табличка у книжного шкафа в деревне Пухату.

Можно взять насовсем

Книжный шкаф встал под навесом возле деревенской площади, где каждый год устраивают день деревни. Навес в ходе предыдущей толоки покрасили в цвета Ийзакуского прихода. На этот раз там установили новые почтовые ящики и книжный шкаф.

- Мы откликнулись на призыв создать уличные библиотеки, ведь уборки листьев и веток в день толоки было бы мало, - объяснила руководитель толоки Лийзу Тамм.

Большая часть содержимого книжного шкафа предоставлена Эне Таса, у которой с годами собралось дома множество книг. "Принесла сюда те, которые сама перечитала не раз. В уличной библиотеке есть также книги, списанные в Куремяэской библиотеке, которые иначе бы отправились в макулатуру", - сказала она.

В книжном шкафу есть литература разного сорта, только поэзии не хватает. Правила уличной библиотеки не предполагают, что чтиво нужно употреблять на месте. "Если человек хочет взять книгу домой, то пусть берет, а если захочет, то может оставить себе", - пояснила Таса.

В качестве толоки по оборудованию уличной библиотеки был зарегистрирован также состоявшийся в городе Пюсси субботник, но тут библиотечку создали не под открытым небом, а в приемной медпункта, чтобы людям приятнее было коротать время в очереди к семейному или зубному врачу.

- Когда сказала мужу, что мы создадим уличную библиотеку, то он спросил - что же будет с ней зимой? Я подумала, что если на улице нельзя, то разместим ее в помещении, - руководитель толоки Юника Колга отметила также, что полки заполнились книгами и журналами как на эстонском, так и на русском языке.

Идея зажгла

Идея создания уличных библиотек в день толоки "Сделаем!" пришла от эстонского деревенского движения "Родной край" ("Kodukant") и попала на благодатную почву: в более чем 70 местах по всей Эстонии общины запланировали также связанные с созданием библиотеки работы.

- Приятно видеть, что идея зажгла, - подчеркнула руководитель уездных координаторов дня толоки и руководитель тартумааского "Родного края" Кюлли Панн. - Особенно приятно было прочитать, что общины захотели скрасить людям ожидание автобусов и запланировали уличные библиотеки на автобусных остановках.

Уличные библиотеки создавались и вне толок. Прошлым летом на улицах Тойла появились три ярких книжных холодильника, чтобы каждый желающий мог без читательского билета брать для прочтения книги и журналы.

Тойлаские книжные "шкафы" перезимовали нынче в сарае возле общественного дома и в течение мая снова появятся на улице. "Первый сезон прошел хорошо, - сказала заведующая Тойлаской библиотекой Леа Ранд. - Отзывы читателей были такие, что когда библиотека отдыхала, они могли удовлетворить свою жажду чтения с помощью уличной библиотеки".