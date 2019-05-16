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Автобус затормозил, пассажирка упала
Полицейская сводка, 13-14 мая 2009 г.

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Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

13 мая в 13.55 около торгового центра "Ahtme" в Кохтла-Ярве 62-летний водитель автобуса "Irisbus Crossway" резко затормозил - и в салоне упала 65-летняя пассажирка. Женщину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Юный велосипедист врезался в машину 

13 мая в 15.55 на перекрестке улиц Креэнхольми и П. Кереса в Нарве 14-летний подросток врезался в совершавший правый поворот легковой автомобиль "Ford Galaxy", которым управлял 69-летний мужчина. Велосипедиста доставили в Нарвскую больницу. 

В Кивиыли ударили юношу 

13 мая сообщили, что на Кескпуйестеэ в Кивиыли ударили 16-летнего юношу.

В Йыхви украли телефон 

13 мая сообщили, что на улице Раквере в Йыхви присвоили мобильный телефон "One". Ущерб составил 500 евро.

Ударил ровесницу 

14 мая сообщили, что на улице Кооли в Тудулинна 15-летнюю девушку ударил ее ровесник.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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