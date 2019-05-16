В субботу в Кохтла-Ярве стартуют два соревнования по бегу

Речь идет все же о довольно разноплановых народных забегах. На проводимом в первой половине дня в парке в окрестностях Кохтла-Ярвеского центра культуры и организуемом местным химпредприятием "Eastman Specilities" благотворительном беге дистанции более короткие и главное внимание уделяется, скорее, участию, нежели наблюдению за стрелкой секундомера.

За каждого участника американское химпредприятие даст 5 евро в поддержку лечения детей. Если соберется, например, тысяча участников, то общая сумма пожертвования составит 5000 евро. Для детей запланированы три дистанции: 250 м, 832 м и 2,2 км. Всех любителей бега старше 16 лет ждет 4,4-километровая трасса в Кохтла-Ярвеском парке.

Участие в благотворительном забеге хорошо подходит в качестве разминки более серьезным любителям бега, которые вечером в 17 часов отправятся в путь из Кохтла-Ярве в Йыхви. Трасса длиной 10 км проходит главным образом по велодороге от дома торговли "Prestone" до центральной площади Йыхви, делая небольшой крюк во двор Полярной мызы Кукрузе. Немного подъема к ровной трассе добавят пара мостов, по которым придется пересечь шоссе.

Организуемый кохтла-ярвеским спортобществом "Kalev" променадный бег имеет одни из самых долгих среди беговых мероприятий Ида-Вирумаа традиций и проводится нынче уже в 17-й раз. В разные годы бегали как из Кохтла-Ярве в Йыхви, так и в обратном направлении. В нынешнем году финиш будет у памятника генералу Тыниссону и, вероятно, на последних сотнях метров у бегунов появится множество болельщиков, ведь в это же время на центральной площади будут проходить торжества в честь Дня города Йыхви. Самые быстрые участники должны бы добежать от Кохтла-Ярве до Йыхви чуть более чем за полчаса.

Те, кому 10-километровый бег кажется слишком длинным, могут выйти на дистанцию наполовину короче. Для этого надо к 17 часам приготовиться к старту возле Полярной мызы Кукрузе. В это же время дадут старт забега на 1 км - это произойдет в Йыхви на углу улиц Раквере и Таммсааре. На дистанции 1 км и 5 км приглашают также ходоков.