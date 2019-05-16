В выходные впечатлений хватит от столицы до пограничного города

В субботу в полдень будет повод отправиться в Тойлаский порт, где морскую прогулку предложит историческая деревянная лодка "Tuule". "Наберем полную лодку народа и выйдем в море. Возможность покататься на "Tuule" будет с 12 до 14 часов", - сказала член правления Тойлаского добровольного общества спасения на море Кристи Руузамяэ.

Билет на лодку стоит 5 евро; обычно группы берут на борт по предварительному заказу. Заработанные на морских прогулках деньги поступят на поддержку в Тойла добровольного спасения на море.

На воде и на суше

На водные прогулки ждут также на разрезе "Aidu". В субботу с 10 до 15 часов для интересующихся припасено спецпредложение: поход на каноэ (15 евро с человека), включающий также посещение бани и бочки-купели. "В бане помещаются сразу до десяти человек, а на воде - 24 человека. Есть смысл предварительно зарегистрироваться - тогда твердо можно рассчитывать на место в каноэ", - сказал организатор Харди Мурула.

Айдуский разрез предлагает в выходные и прогулки на суше. В двухдневном приключенческом походе участникам предстоит передвигаться как пешком, так и на самокатах.

- Приключенческими элементами являются пересечение каналов на плотах и бонах, спортивные спуски и подъемы по склону с развалинами, преодоление изрытой земли и т.д. Маршрут проходит мимо Хийемяги, конвейера шахты "Ojamaa", зоны провала, затопленных траншей, различных рекультивированных лесов, Сипельгамяги, рекультивированных полей и гребного канала, - сообщила руководитель Алутагузеского клуба туризма Ингрид Кулигина.

По ее словам, выбор походов в выходные не ограничивается Айду. Например, в воскресенье соберутся в Люганузе, чтобы начать пеший поход по древнему кихельконду Аскеле - любители походов получат возможность протестировать новый маршрут, посвященный теме древних времен. На воскресенье намечен также поход на самокатах по бывшему рабочему поселку Кохтла-Нымме.

Во время организуемого ТОО "Minest" сланцевого похода можно будет увидеть шахту "Küttejõu", карьер, следы промышленной и человеческой деятельности.

Комнатные занятия

В выходные северное побережье Эстонии предложит также много занятий в помещениях. Например, в Силламяэском музее в течение двух дней можно будет получить представление о том, что представлял собой в качестве города-курорта нынешний промышленный город. На почтовом тракте Нарва - Ревель в 19-20-х веках стоял "Sillamäggi Kuurhaus", вмещавший кафе, танцзал и почтовую станцию - дух того времени и удастся ощутить в Силламяэ.

Разнообразная программа ждет также посетителей Нарвского музея. Например, в субботу и воскресенье можно будет попасть на башню Нарвской крепости, с 51-метровой высоты которой открывается панорамный вид на город Нарва, Кренгольмскую мануфактуру и Россию. В Синимяэском музее в Вайвара в субботу в 17.30 прочитает лекции коллекционер Алекс Кивинук, собравший за много лет всю коллекцию Крестов Свободы.

В выходные в стороне от спецпредложений и различных занятий не останутся и предприятия питания и размещения. Более точная информация об этом - на www.pealinnastpiirilinna.ee.

"Из столицы в приграничный город" - это проект сотрудничества действующих групп программы "Leader", цель которого - расширить известность северного побережья Эстонии и оживить сотрудничество между турпредпринимателями региона.