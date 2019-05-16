Молодежный джаз в Нарве жил, жив и будет жить

Нынешний фестиваль вновь стал двухдневным и обе встречи c джазом в Нарве получились очень насыщенными. На открытии в Доме культуры "Ругодив" выступили молодежные команды - воспитанники Нарвской музыкальной школы "Little Band" и гости из Таллинна "M-Group" под управлением нарвитянина Михаила Никитина, талантливого воспитанника Бориса Паршина. Понятно, что публика встречала "своих" исполнителей особенно тепло. Зал был полон и слушатели не скрывали эмоций. Михаил Никитин, выступавший ранее с популярной нарвской группой "Avenue", теперь известный далеко за пределами родного города и востребованный музыкант. Сейчас он учится в Эстонской академии музыки и театра, собрал коллектив из сокурсников и аранжировал классику в джаз. Есть и авторские произведения, с некоторыми из которых познакомил нарвитян.