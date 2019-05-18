Ребенок на велосипеде попал под машину

Разыскивается жилец Йыхвиского социального дома

Юри. ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 54-летнего Юри.

Работник Йыхвиского социального дома сообщил полиции о том, что последние три недели ничего не известно о местонахождении Юри. С целью установления местонахождения пропавшего мужчины были проверены места, где мужчина мог находиться, но, к сожалению, безрезультатно.

Мужчина худощавого телосложения, его рост примерно 190 см. К сожалению, нет данных о том, в какую одежду он мог быть одет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят связаться с полицией по телефону 337 2384 или 112.

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