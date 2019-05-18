Ребенок на велосипеде попал под машину
16 мая в 14.40 на пешеходном переходе возле здания №24 по улице Кеск в Силламяэ 68-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем "Opel Zafira", наехал на пересекавшую дорогу на велосипеде 10-летнюю девочку. Велосипедистку доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Разыскивается жилец Йыхвиского социального дома
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 54-летнего Юри.
Работник Йыхвиского социального дома сообщил полиции о том, что последние три недели ничего не известно о местонахождении Юри. С целью установления местонахождения пропавшего мужчины были проверены места, где мужчина мог находиться, но, к сожалению, безрезультатно.
Мужчина худощавого телосложения, его рост примерно 190 см. К сожалению, нет данных о том, в какую одежду он мог быть одет.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят связаться с полицией по телефону 337 2384 или 112.
Брызнула в лицо газом
16 мая сообщили о конфликте на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, где неизвестная женщина брызнула 60-летнему мужчине в лицо из перцового баллончика.
Украли саженцы сосны
16 мая поступило сообщение о краже 5000 саженцев сосны с территории RMK в деревне Лыпе Алутагузеской волости. Первоначальная оценка ущерба - 700 евро.
Женщины сцепились на улице
15 мая сообщили, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 41-летняя женщина ударила 31-летнюю женщину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.