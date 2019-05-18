ПЕРЕДОВИЦА: Кто возместит ущерб Йыхви?

Весь груз ответственности лежит сейчас, разумеется, на бывшем волостном старейшине Мартине Репинском, который сам активно проводил эту чистку, но не будем забывать, что делал он это с одобрения членов волостного управления, и сейчас руководящих волостью. И с одобрения волостного собрания, откуда не донеслось ни звука о том, оправданны ли все-таки увольнения опытных специалистов с такими премиями и почему это делается.

Когда нам говорят, что работники ушли "по соглашению сторон", то что это значит? Если имеется "соглашение сторон", то за ним обычно стоит инициатива работодателя, у которого позиция в трудовых отношениях всегда сильнее. Если работник хочет, то может положить на стол заявление об уходе по собственному желанию и ни о чем не должен договариваться с работодателем.

Случай с Ингрид Спитц ясно показал, что трудовое законодательство является для работника действенной защитой, если работодатель, просто воспользовавшись своей позицией силы, избавляется от работника столь грубым образом. Правда, закон не предусматривает в таких случаях восстановления человека на работе, однако дает возможность наказать работодателя за игнорирование закона и взыскать в пользу работника достойную компенсацию.