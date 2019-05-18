ПЕРЕДОВИЦА: Кто возместит ущерб Йыхви?

Во сколько обошлась Йыхвиской волости весенняя чистка кадров, в ходе которой четырем работникам выплатили выходное пособие в размере полугодовой зарплаты, а оказавшей сопротивление репрессиям Ингрид Спитц - в объеме годовой зарплаты, согласно решению комиссии по трудовым спорам? По нашим расчетам, эта сумма может составить вместе с уплаченным государству социальным налогом около 100000 евро. Остроты добавляет то обстоятельство, что выгнанную из бухгалтерии вместе с полугодовой зарплатой Эллу Блок вскоре позвали обратно на работу, поскольку выяснилось, что с ее увольнением остался незаконченным волостной отчет за хозяйственный год.
Весь груз ответственности лежит сейчас, разумеется, на бывшем волостном старейшине Мартине Репинском, который сам активно проводил эту чистку, но не будем забывать, что делал он это с одобрения членов волостного управления, и сейчас руководящих волостью. И с одобрения волостного собрания, откуда не донеслось ни звука о том, оправданны ли все-таки увольнения опытных специалистов с такими премиями и почему это делается.
Когда нам говорят, что работники ушли "по соглашению сторон", то что это значит? Если имеется "соглашение сторон", то за ним обычно стоит инициатива работодателя, у которого позиция в трудовых отношениях всегда сильнее. Если работник хочет, то может положить на стол заявление об уходе по собственному желанию и ни о чем не должен договариваться с работодателем.
Случай с Ингрид Спитц ясно показал, что трудовое законодательство является для работника действенной защитой, если работодатель, просто воспользовавшись своей позицией силы, избавляется от работника столь грубым образом. Правда, закон не предусматривает в таких случаях восстановления человека на работе, однако дает возможность наказать работодателя за игнорирование закона и взыскать в пользу работника достойную компенсацию.
Остальные работники покинули должности в юридическом смысле по собственному желанию, но вопрос в том, на каком правовом основании и кто конкретно решил выплатить им такие изрядные компенсации? Это должно стать теперь вопросом волостного собрания к волостному управлению. Ведь Йыхви нанесен значительный материальный ущерб - причем таким способом, законность которого сомнительна.