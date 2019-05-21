Построенный "Eesti Energia" вблизи Кохтла-Нымме крупнейший в Ида-Вирумаа парк солнечной энергии Лааскырве уже несколько недель подает в сеть солнечную электроэнергию.

Слово "крупнейший" тут относительно, ведь инсталлированная мощность раскинувшегося на 1,4 гектара парка равна 627 киловаттам и в сеть он направляет 512 киловатт. Для сравнения: чтобы производить столько же электроэнергии, сколько на новой Аувереской электростанции мощностью 300 мегаватт, таких парков потребовалось бы примерно полтысячи.