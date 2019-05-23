Чт, 23.05.2019
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Напала с газовым баллончиком на полицейского
Полицейская сводка, 20-21 мая 2019 г.

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Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

21 мая региональные полицейские вместе с работником по защите детей нанесли домашний визит проживающей по улице Олеви в Кохтла-Ярве 38-летней женщине, которая оказалась агрессивно настроенной в отношении полицейских. Женщина выхватила из кармана своей куртки газовый баллончик и распылила его в направлении 38-летнего полицейского. Подозреваемую задержали.

Пожилой свекор набросился на невестку

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Украли кошелек с наличными

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К распустившему руки отцу вызвали полицию

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Напала на девушку

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Йыхвисца обманули в интернете

20 мая житель Йыхви сообщил, что нашел на интернет-портале "Okidoki" объявление о продаже мобильных телефонов и при совершении заказа перевел на указанный расчетный счет более 290 евро, однако телефона не получил.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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