Напала с газовым баллончиком на полицейского

Пожилой свекор набросился на невестку

21 мая сообщили, что на улице Партизани в Нарве 48-летняя женщина подверглась нападению со стороны своего 82-летнего свекра.

Украли кошелек с наличными

21 мая неизвестные проникли в садовый домик по Айанди теэ в Кудрукюла и украли кошелек, в котором находились 420 евро и 300 рублей наличными.

К распустившему руки отцу вызвали полицию

20 мая сообщили, что в квартире по улице В. Герасимова в Нарве 41-летний мужчина ударил своего восьмилетнего ребенка.

Напала на девушку

20 мая поступило сообщение, что в развлекательном заведении по улице Пяхклимяэ в Нарве 30-летняя женщина набросилась на 19-летнюю девушку. Полицейские задержали подозреваемую.

Йыхвисца обманули в интернете

20 мая житель Йыхви сообщил, что нашел на интернет-портале "Okidoki" объявление о продаже мобильных телефонов и при совершении заказа перевел на указанный расчетный счет более 290 евро, однако телефона не получил.

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