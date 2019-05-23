Напала с газовым баллончиком на полицейского
21 мая региональные полицейские вместе с работником по защите детей нанесли домашний визит проживающей по улице Олеви в Кохтла-Ярве 38-летней женщине, которая оказалась агрессивно настроенной в отношении полицейских. Женщина выхватила из кармана своей куртки газовый баллончик и распылила его в направлении 38-летнего полицейского. Подозреваемую задержали.
Пожилой свекор набросился на невестку
21 мая сообщили, что на улице Партизани в Нарве 48-летняя женщина подверглась нападению со стороны своего 82-летнего свекра.
Украли кошелек с наличными
21 мая неизвестные проникли в садовый домик по Айанди теэ в Кудрукюла и украли кошелек, в котором находились 420 евро и 300 рублей наличными.
К распустившему руки отцу вызвали полицию
20 мая сообщили, что в квартире по улице В. Герасимова в Нарве 41-летний мужчина ударил своего восьмилетнего ребенка.
Напала на девушку
20 мая поступило сообщение, что в развлекательном заведении по улице Пяхклимяэ в Нарве 30-летняя женщина набросилась на 19-летнюю девушку. Полицейские задержали подозреваемую.
Йыхвисца обманули в интернете
20 мая житель Йыхви сообщил, что нашел на интернет-портале "Okidoki" объявление о продаже мобильных телефонов и при совершении заказа перевел на указанный расчетный счет более 290 евро, однако телефона не получил.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.