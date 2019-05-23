Вечер романса подарят конкурсанты

Конкурс имени Изабеллы Юрьевой ежегодно проводит столичный клуб любителей русского романса, в нем выступают как молодые талантливые исполнители, так и уже заслуженные артисты разных стран, профессионалы и любители. По словам руководителя клуба русского романса Ольги Бундер, с годами интерес к их детищу только растет и в юбилейном конкурсе, который пройдет в Таллинне с 24 по 28 мая, выступит рекордное количество участников - 65. Они приедут не только из городов Эстонии, но и из России, Германии, Польши и даже из далекой Америки.

У этого музыкального форума есть еще одна прекрасная традиция: уже 15 лет кохтлаярвесцы получают шикарный подарок - заключительный гала-концерт лауреатов и дипломантов проходит в Кохтла-Ярвеском центре культуры. Ольга Бундер говорит, что они делают это потому, что с Кохтла-Ярвеским центром культуры у клуба русского романса сложились очень теплые отношения: городские власти поддерживают развитие вокального искусства, здесь проходит прекрасный международный конкурс молодых исполнителей классического вокала. А главное, есть благодарные зрители, которые искренне любят песню и романсы, поэтому гала-концерты собирают полные залы.