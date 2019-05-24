На уровне эмоций сланцевая промышленность и так уже давно имеет репутацию разрушителя здоровья идавирусцев. Если подумать логически, то раз нет сомнений в том, что добыча сланца, его сжигание и переработка разрушают природу, то как это может не влиять на организм человека? Наверняка не без основания многие рабочие места в сланцевой промышленности в советские времена относились к числу профессий, вредных для здоровья.

Однако прямых доказательств четкой взаимосвязи между более низкой продолжительностью жизни идавирусцев и влиянием промышленности пока нет. Поэтому до тех пор можно говорить о том, что больший ущерб здоровью людей наносит, к примеру, стресс, сопутствующий массовому исчезновению рабочих мест в связи с сокращением сланцевой промышленности, начавшимся на рубеже веков, или же саморазрушительный и беспечный образ жизни. Учитывать нужно и то, что современная сланцевая промышленность больше заботится о здоровье людей, чем десятки лет назад, однако испытанное в свое время негативное влияние может проявляться из поколения в поколение по сей день.