ПЕРЕДОВИЦА: Шаг к истине?

Надеемся, что вскоре начинающееся исследование ученых Департамента здоровья и Тартуского университета привнесет ясность, является ли ведущаяся более ста лет деятельность сланцевой промышленности причиной худшего, чем в среднем по Эстонии, состояния здоровья жителей Ида-Вирумаа, и если да, то в какой мере.
На уровне эмоций сланцевая промышленность и так уже давно имеет репутацию разрушителя здоровья идавирусцев. Если подумать логически, то раз нет сомнений в том, что добыча сланца, его сжигание и переработка разрушают природу, то как это может не влиять на организм человека? Наверняка не без основания многие рабочие места в сланцевой промышленности в советские времена относились к числу профессий, вредных для здоровья.
Однако прямых доказательств четкой взаимосвязи между более низкой продолжительностью жизни идавирусцев и влиянием промышленности пока нет. Поэтому до тех пор можно говорить о том, что больший ущерб здоровью людей наносит, к примеру, стресс, сопутствующий массовому исчезновению рабочих мест в связи с сокращением сланцевой промышленности, начавшимся на рубеже веков, или же саморазрушительный и беспечный образ жизни. Учитывать нужно и то, что современная сланцевая промышленность больше заботится о здоровье людей, чем десятки лет назад, однако испытанное в свое время негативное влияние может проявляться из поколения в поколение по сей день.
В любом случае, хорошо, если на этот раз биомониторинг позволит приблизиться к истине. Плохо будет, если и это исследование позволит сделать лишь неопределенное заключение - дескать, сланцевая промышленность может оказывать влияние на здоровье людей, а может и не оказывать.