ОПРОС: Пойдете ли голосовать на выборах в Европарламент?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Анна САЙФИЕВА: - Не пойду, потому что не вижу дела, слышу только болтовню. На всех уровнях - во время местных выборов так надеялась на Репинского, друзей уговаривала за него проголосовать, а что вышло? Некрасиво. Яна Тоом красиво говорит, но я аполитичный человек и не вижу сейчас, за кого могла бы отдать свой голос. Может, и есть достойные люди, но в связи с тем, что я не могу читать и слушать новостей на эстонском языке, у меня не хватает информации. Решила, что на этот раз возьму паузу.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Валентина ЭЙДЕМИЛЛЕР: - Обязательно пойду, вместе с сыном договорились. Всегда выбирала своего кандидата, голосовала во все времена и считаю это своим гражданским долгом. Мы обязаны это делать, иначе у власти могут оказаться не те, кто надо.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Роман ГРАФ: - Все должны идти, и я пойду. Так получилось, что в первый раз буду участвовать в выборах в Европарламент. Правда, до сих пор не выбрал своего кандидата, но чуть-чуть времени для этого еще есть. Подумаю.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Татьяна ЗАРОДЫШЕВА: - К сожалению, не пойду. Причина одна - серый паспорт. Если бы имела возможность поучаствовать, обязательно пошла бы и отдала свой голос.