Сб, 25.05.2019
Не знаю точнее, что это был за скандал, но кажется, что речь идет о дураках. Известная российская актриса и режиссер Юлия Ауг о скандале, разгоревшемся в Нарве в связи с участием в конкурсе за звание культурной столицы Европы

Девушка попала под машину
Полицейская сводка, 20-23 мая 2019 г.

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Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

22 мая около 14.53 возле дома №32а по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 57-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Peugeot 508" наехал на переходившую дорогу по переходу 15-летнюю девушку. Водитель доставил пострадавшую в Ида-Вирускую центральную больницу.

Грабитель избил и отнял цепь

Ранним утром 20 мая на Таллиннском шоссе в Нарве неизвестный напал на 39-летнего мужчину, ударил его кулаком и сорвал с шеи потерпевшего золотую цепь с подвеской в виде креста. Ущерб - 3999 евро.

Избившего жену забрали в полицию

22 мая возле дома по улице Уус в городе Кивиыли 28-летний мужчина набросился на свою 24-летнюю супругу и избил ее руками и ногами. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Ударила мужчину ножом

22 мая в квартире по улице Космонауди в Нарве 46-летняя женщина несколько раз ударила ножом своего спутника жизни, 51-летнего мужчину, нанеся ему резаные раны. Мужчину доставили в больницу, женщина задержана в качестве подозреваемой.

Несовершеннолетний избил бабушку

Вечером 22 мая в квартире по улице Чкалова в Силламяэ 17-летний нетрезвый юноша несколько раз ударил кулаком свою 65-летнюю бабушку, причинив женщине физическую боль и телесные повреждения. Юноша задержан в качестве подозреваемого.

У ребенка отобрали самокат

Вечером 21 мая на улице Тиймана в Нарве неизвестный молодой человек отнял у 13-летнего мальчика самокат. Ущерб - 250 евро.

Охранник выкрутил мужчине руку

23 мая в торговом центре по улице Фама в Нарве возник конфликт между 34-летним мужчиной и охранником центра, в ходе которого охранник схватил оппонента за руку, причинив тому физическую боль.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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