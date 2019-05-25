Девушка попала под машину

Грабитель избил и отнял цепь

Ранним утром 20 мая на Таллиннском шоссе в Нарве неизвестный напал на 39-летнего мужчину, ударил его кулаком и сорвал с шеи потерпевшего золотую цепь с подвеской в виде креста. Ущерб - 3999 евро.

Избившего жену забрали в полицию

22 мая возле дома по улице Уус в городе Кивиыли 28-летний мужчина набросился на свою 24-летнюю супругу и избил ее руками и ногами. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Ударила мужчину ножом

22 мая в квартире по улице Космонауди в Нарве 46-летняя женщина несколько раз ударила ножом своего спутника жизни, 51-летнего мужчину, нанеся ему резаные раны. Мужчину доставили в больницу, женщина задержана в качестве подозреваемой.

Несовершеннолетний избил бабушку

Вечером 22 мая в квартире по улице Чкалова в Силламяэ 17-летний нетрезвый юноша несколько раз ударил кулаком свою 65-летнюю бабушку, причинив женщине физическую боль и телесные повреждения. Юноша задержан в качестве подозреваемого.

У ребенка отобрали самокат

Вечером 21 мая на улице Тиймана в Нарве неизвестный молодой человек отнял у 13-летнего мальчика самокат. Ущерб - 250 евро.

Охранник выкрутил мужчине руку

23 мая в торговом центре по улице Фама в Нарве возник конфликт между 34-летним мужчиной и охранником центра, в ходе которого охранник схватил оппонента за руку, причинив тому физическую боль.

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