Девушка попала под машину
22 мая около 14.53 возле дома №32а по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 57-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Peugeot 508" наехал на переходившую дорогу по переходу 15-летнюю девушку. Водитель доставил пострадавшую в Ида-Вирускую центральную больницу.
Грабитель избил и отнял цепь
Ранним утром 20 мая на Таллиннском шоссе в Нарве неизвестный напал на 39-летнего мужчину, ударил его кулаком и сорвал с шеи потерпевшего золотую цепь с подвеской в виде креста. Ущерб - 3999 евро.
Избившего жену забрали в полицию
22 мая возле дома по улице Уус в городе Кивиыли 28-летний мужчина набросился на свою 24-летнюю супругу и избил ее руками и ногами. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Ударила мужчину ножом
22 мая в квартире по улице Космонауди в Нарве 46-летняя женщина несколько раз ударила ножом своего спутника жизни, 51-летнего мужчину, нанеся ему резаные раны. Мужчину доставили в больницу, женщина задержана в качестве подозреваемой.
Несовершеннолетний избил бабушку
Вечером 22 мая в квартире по улице Чкалова в Силламяэ 17-летний нетрезвый юноша несколько раз ударил кулаком свою 65-летнюю бабушку, причинив женщине физическую боль и телесные повреждения. Юноша задержан в качестве подозреваемого.
У ребенка отобрали самокат
Вечером 21 мая на улице Тиймана в Нарве неизвестный молодой человек отнял у 13-летнего мальчика самокат. Ущерб - 250 евро.
Охранник выкрутил мужчине руку
23 мая в торговом центре по улице Фама в Нарве возник конфликт между 34-летним мужчиной и охранником центра, в ходе которого охранник схватил оппонента за руку, причинив тому физическую боль.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.