Пн, 27.05.2019
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Центристская партия лишилась в Ида-Вирумаа половины сторонников

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Яна Тоом хоть и прошла в Европейский парламент, однако в Ида-Вирумаа Центристская партия сильно сдала позиции по сравнению с предыдущими выборами.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На минувших выборах в Европейский парламент Центристская партия заняла в Ида-Вирумаа первое место, однако по сравнению с предыдущими выборами ее поддержка сократилась почти наполовину.

Если в 2014 году Центристская партия набрала в Ида-Вирумаа почти 60 процентов голосов, то в этот раз лишь 35,4 процента. Пять лет назад списку Центристской партии в Ида-Вирумаа досталось 11646 голосов, нынче - всего 4860 голосов.

Первый номер Центристской партии Яна Тоом покинула предвыборную вечеринку партии в Таллинне еще до объявления результатов. Она отметила, что низкая активность избирателей в Ида-Вирумаа вызвала разочарование. "Причина - коалиция с EKRE. Как может нравиться партия, которая называет нас раковой опухолью", - передала слова Тоом газета "Постимеэс".

По сравнению с 2014 годом значительно улучшили свой результат в Ида-Вирумаа занявшие второе место социал-демократы, за которых проголосовали 2720 избирателей (19,8 процента).

Очень хороший урожай - 2081 голос - собрал в Ида-Вирумаа и покинувший Центристскую партию независимый кандидат Раймонд Кальюлайд, однако ему не удалось набрать по Эстонии достаточное количество голосов, чтобы пройти в Европарламент.

Партия реформ со своим списком набрала в Ида-Вирумаа 1580 голосов (11,5 процента), что сопоставимо с результатом предыдущих выборов.

Результат улучшила партия "Isamaa", которой в этот раз досталось 1168 голосов (8,2 процента).

EKRE довольствовалась в Ида-Вирумаа 740 голосами (5,4 процента). "Зеленые" и партия "Богатство жизни" набрали в Ида-Вирумаа менее одного процента голосов.

С точки зрения личного результата самой успешной в Ида-Вирумаа была первый номер Центристской партии Яна Тоом (3925 голосов). По сравнению с 2014 годом она потеряла более тысячи голосов.

За ней следуют первый номер соцдемов Марина Кальюранд (2254 голоса) и независимый кандидат Раймонд Кальюлайд (2081 голос).

Четвертый результат показал первый номер "Isamaa" уроженец Йыхви Рихо Террас (810 голосов), за ним идет возглавлявший список Партии реформ Андрус Ансип (688 голосов).

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