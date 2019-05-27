Центристская партия лишилась в Ида-Вирумаа половины сторонников

Если в 2014 году Центристская партия набрала в Ида-Вирумаа почти 60 процентов голосов, то в этот раз лишь 35,4 процента. Пять лет назад списку Центристской партии в Ида-Вирумаа досталось 11646 голосов, нынче - всего 4860 голосов.

Первый номер Центристской партии Яна Тоом покинула предвыборную вечеринку партии в Таллинне еще до объявления результатов. Она отметила, что низкая активность избирателей в Ида-Вирумаа вызвала разочарование. "Причина - коалиция с EKRE. Как может нравиться партия, которая называет нас раковой опухолью", - передала слова Тоом газета "Постимеэс".

По сравнению с 2014 годом значительно улучшили свой результат в Ида-Вирумаа занявшие второе место социал-демократы, за которых проголосовали 2720 избирателей (19,8 процента).

Очень хороший урожай - 2081 голос - собрал в Ида-Вирумаа и покинувший Центристскую партию независимый кандидат Раймонд Кальюлайд, однако ему не удалось набрать по Эстонии достаточное количество голосов, чтобы пройти в Европарламент.

Партия реформ со своим списком набрала в Ида-Вирумаа 1580 голосов (11,5 процента), что сопоставимо с результатом предыдущих выборов.

Результат улучшила партия "Isamaa", которой в этот раз досталось 1168 голосов (8,2 процента).

EKRE довольствовалась в Ида-Вирумаа 740 голосами (5,4 процента). "Зеленые" и партия "Богатство жизни" набрали в Ида-Вирумаа менее одного процента голосов.

С точки зрения личного результата самой успешной в Ида-Вирумаа была первый номер Центристской партии Яна Тоом (3925 голосов). По сравнению с 2014 годом она потеряла более тысячи голосов.

За ней следуют первый номер соцдемов Марина Кальюранд (2254 голоса) и независимый кандидат Раймонд Кальюлайд (2081 голос).