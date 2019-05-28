Вт, 28.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Случаи семейного насилия за выходные
Полицейская сводка, 24-26 мая 2019 г.

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Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

24 мая сообщили, что в квартире по улице Ю. Гагарина в Силламяэ 25-летний мужчина ударил свою 21-летнюю жену.

25 мая сообщили, что на улице Соо в Кивиыли 51-летний мужчина напал на свою бывшую супругу 50-ти лет.

26 мая сообщили, что в квартире по улице Салу в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 33-летний мужчина напал на свою бывшую жену 32-х лет. 

Рукоприкладство в нарвских барах

26 мая поступило сообщение, что в увеселительном заведении по улице Пяхклимяэ в Нарве ударили 38-летнюю женщину. 

26 мая сообщили, что около увеселительного заведения по улице Мыйза в Нарве ударили 31-летнего мужчину. 

В магазине украли кошелек с деньгами 

24 мая поступило сообщение, что в магазине, расположенном по улице Креэнхольми в Нарве, украли кошелек с 300 евро. 

В Кохтла-Ярве украли автомобиль 

25 мая сообщили, что с бульвара Эстония в Ахтмеской части Кохтла-Ярве угнали легковой автомобиль "Volkswagen Passat". Ущерб - 500 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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