Случаи семейного насилия за выходные

Рукоприкладство в нарвских барах

26 мая поступило сообщение, что в увеселительном заведении по улице Пяхклимяэ в Нарве ударили 38-летнюю женщину.

26 мая сообщили, что около увеселительного заведения по улице Мыйза в Нарве ударили 31-летнего мужчину.

В магазине украли кошелек с деньгами

24 мая поступило сообщение, что в магазине, расположенном по улице Креэнхольми в Нарве, украли кошелек с 300 евро.

В Кохтла-Ярве украли автомобиль

25 мая сообщили, что с бульвара Эстония в Ахтмеской части Кохтла-Ярве угнали легковой автомобиль "Volkswagen Passat". Ущерб - 500 евро.

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