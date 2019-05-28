Случаи семейного насилия за выходные
24 мая сообщили, что в квартире по улице Ю. Гагарина в Силламяэ 25-летний мужчина ударил свою 21-летнюю жену.
25 мая сообщили, что на улице Соо в Кивиыли 51-летний мужчина напал на свою бывшую супругу 50-ти лет.
26 мая сообщили, что в квартире по улице Салу в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 33-летний мужчина напал на свою бывшую жену 32-х лет.
Рукоприкладство в нарвских барах
26 мая поступило сообщение, что в увеселительном заведении по улице Пяхклимяэ в Нарве ударили 38-летнюю женщину.
26 мая сообщили, что около увеселительного заведения по улице Мыйза в Нарве ударили 31-летнего мужчину.
В магазине украли кошелек с деньгами
24 мая поступило сообщение, что в магазине, расположенном по улице Креэнхольми в Нарве, украли кошелек с 300 евро.
В Кохтла-Ярве украли автомобиль
25 мая сообщили, что с бульвара Эстония в Ахтмеской части Кохтла-Ярве угнали легковой автомобиль "Volkswagen Passat". Ущерб - 500 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.