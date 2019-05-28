Окончательное решение: Кохтла-Ярве не получит от Евгения Соловьева ни цента

На прошлой неделе в четверг Государственный суд решил не рассматривать поданную городом Кохтла-Ярве жалобу на постановление, в связи с чем вступило в силу постановление Тартуского окружного суда, подтвердившее вынесенное ранее Тартуским административным судом постановление о возвращении жалобы города, в которой требовали взыскания с Соловьева нанесенного городу ущерба.