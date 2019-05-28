Вт, 28.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Окончательное решение: Кохтла-Ярве не получит от Евгения Соловьева ни цента

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Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и ее предшественник Евгений Соловьев дружески беседуют 9 мая 2017 года около памятника павшим бойцам в Кохтла-Ярве. Спустя 22 дня, 31 мая, Янченко подписала отправленную Соловьеву претензию, в которой требовали возмещения нанесенного городу ущерба в размере более 200000 евро.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Город Кохтла-Ярве окончательно проиграл судебную тяжбу с бывшим мэром Евгением Соловьевым. Взыскать с него причиненный ущерб так и не удалось, поскольку самоуправление затянуло с подачей требования. Весь процесс обошелся городу почти в 16000 евро.

На прошлой неделе в четверг Государственный суд решил не рассматривать поданную городом Кохтла-Ярве жалобу на постановление, в связи с чем вступило в силу постановление Тартуского окружного суда, подтвердившее вынесенное ранее Тартуским административным судом постановление о возвращении жалобы города, в которой требовали взыскания с Соловьева нанесенного городу ущерба.

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