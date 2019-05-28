ПЕРЕДОВИЦА: Пробный камень для школьного руководителя

Сам школьный руководитель не желает дуть в фанфары по поводу известных людей, пока не ударит с ними по рукам, однако в городе о некоторых из них уже поговаривают. Если в преподавательский коллектив Кохтла-Ярвеской гимназии удастся привлечь элиту журналистики Айнара Рууссаара и элиту режиссуры Неэме Кунингаса, то это будет, разумеется, прекрасно.

Однако даже еще важнее знать, что Хендрик Агур не жалуется на то, как трудно найти для школы хороших специалистов. Он предпринимает для этого какие-то практические шаги. Наверняка ему помогает также известность, достигнутая благодаря руководству гимназией Густава Адольфа.

Известный школьный руководитель даже в социальных сетях пишет, что звонит лучшим учителям других школ, призывая их в миссию в Кохтла-Ярве. Ведь такая модель "я ведь дал объявление о конкурсе, но никто не явился" не действует. "Школьный руководитель не должен сидеть сложа руки и причитать, что ничего нельзя сделать. Всегда можно", - утверждает он.