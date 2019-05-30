Чт, 30.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Репинский снова запускает автолавки с козьим молоком

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До начала бурной политической карьеры Мартин Репинский безраздельно посвящал себя развитию козьей фермы в Конью. Теперь он все больше склоняется к тому, чтобы снова "взяться за старое".

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Избранный весной в Рийгикогу Мартин Репинский пытается пробудить к жизни свой бизнес на козьем молоке, который во время его работы старейшиной Йыхвиской волости погрузился в полудрему.

После паузы по уезду вновь колесят торгующие козьим молоком автолавки с надписью "Konju Mõisa Talu". Пока их можно увидеть только в Нарве, но, по словам Репинского, уже скоро также в Йыхви и Кохтла-Ярве. В последние месяцы, в течение которых Репинский покинул должность старейшины Йыхвиской волости и занял место в Рийгикогу, он занимался развитием продукции из козьего молока. "Совсем скоро будут готовы новые упаковки. Проще всего продавать сырое молоко, но люди приходят к автобусу не только ради молока. В ассортименте должны быть также сыры, кефиры и йогурты", - сказал он.

Козья ферма была "законсервирована"

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