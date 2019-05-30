Репинский снова запускает автолавки с козьим молоком

После паузы по уезду вновь колесят торгующие козьим молоком автолавки с надписью "Konju Mõisa Talu". Пока их можно увидеть только в Нарве, но, по словам Репинского, уже скоро также в Йыхви и Кохтла-Ярве. В последние месяцы, в течение которых Репинский покинул должность старейшины Йыхвиской волости и занял место в Рийгикогу, он занимался развитием продукции из козьего молока. "Совсем скоро будут готовы новые упаковки. Проще всего продавать сырое молоко, но люди приходят к автобусу не только ради молока. В ассортименте должны быть также сыры, кефиры и йогурты", - сказал он.