Кохтла-Ярве продает квартиры за 50 евро

Двухкомнатная квартира по адресу улица Вахтра, 10-18 выглядит не очень плохо, но в связи с тем, что она давно пустует, ее продают с начальной ценой 50 евро.

На открытом аукционе по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений, который состоится 14 июня в 10 часов, есть шанс приобрести недвижимость в городе всего за 50 евро - начальная цена чуть больше платы за участие, которая составляет 31,95 евро. В опубликованном списке значатся пять квартир - одна в Ярвеской части города и четыре в Сомпа.