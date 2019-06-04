Кохтла-Ярве продает квартиры за 50 евро

На открытом аукционе по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений, который состоится 14 июня в 10 часов, есть шанс приобрести недвижимость в городе всего за 50 евро - начальная цена чуть больше платы за участие, которая составляет 31,95 евро. В опубликованном списке значатся пять квартир - одна в Ярвеской части города и четыре в Сомпа.
Всего на аукцион выставлено 39 квартир, из них 22 не заселены, в остальных имеются арендаторы, которые обладают преимущественным правом покупки. Стоимость квартир, в зависимости от того, в какой части города и в каком состоянии они находятся, составляет от 50 до 3 тысяч евро. Одна - трехкомнатная, остальные двухкомнатные.