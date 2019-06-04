Вт, 4.06.2019
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Кохтла-Ярве продает квартиры за 50 евро

Двухкомнатная квартира по адресу улица Вахтра, 10-18 выглядит не очень плохо, но в связи с тем, что она давно пустует, ее продают с начальной ценой 50 евро.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На открытом аукционе по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений, который состоится 14 июня в 10 часов, есть шанс приобрести недвижимость в городе всего за 50 евро - начальная цена чуть больше платы за участие, которая составляет 31,95 евро. В опубликованном списке значатся пять квартир - одна в Ярвеской части города и четыре в Сомпа.

Всего на аукцион выставлено 39 квартир, из них 22 не заселены, в остальных имеются арендаторы, которые обладают преимущественным правом покупки. Стоимость квартир, в зависимости от того, в какой части города и в каком состоянии они находятся, составляет от 50 до 3 тысяч евро. Одна - трехкомнатная, остальные двухкомнатные. 

По словам помощника мэра Юлле Лепассаар, в муниципальную собственность объекты недвижимости чаще всего достаются после смерти их владельцев, если наследники не проявляют заинтересованности в этом наследстве. Иногда арендаторы муниципального жилья отказываются от договоров - в этом случае квартира тоже выставляется на аукцион.

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