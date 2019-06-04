ПЕРЕДОВИЦА: Что делать с шахтерами?

Большинство энергоблоков Нарвских электростанций простаивает уже четыре месяца. В ситуации, когда цена квоты на загрязнение выросла до 25 евро за тонну, а на открытом рынке электроэнергии позиции российского бесквотного электричества только укрепляются, каждый час работы означал бы для государственного концерна "Eesti Energia" работу в убыток.

Находящийся под боком у электростанций склад сланца набит до отказа - накопившимся там четырем с лишним миллионам тонн сланца, возможно, придется еще долго дожидаться того момента, когда их забросят в топку. Сейчас сложилась беспрецедентная ситуация: заводы масел потребляют больше горючего камня, чем электростанции.

Беда в том, что этих заводов масел, которые задумывались на то время, когда сланцевая энергетика испустит дух, на два меньше запланированного. Проще говоря: производство электроэнергии из сланца впало в кому, из трех запланированных заводов масел готов всего один и со сланцем в его прежнем объеме делать нечего.

Если на рынке электроэнергии не произойдет никаких неожиданных потрясений или цена на квоту на выбросы не снизится до прежнего уровня, то потребность в сланце на четыре-пять лет останется гораздо меньше прежней.