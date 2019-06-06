В Ийзаку мужчина набросился с палкой на пьяную супругу

В Нарве пострадал мотоциклист, в Кохтла-Ярве - пешеход

3 июня в 5.52 на нерегулируемом перекрестке улиц Кереса и Креэнхольми в Нарве управлявший мотоциклом "Harley Davidson" 51-летний мужчина не уступил дорогу имевшему преимущественное право проезда легковому автомобилю "Kia Ceed", за рулем которого находилась 63-летняя женщина. Мотоциклиста доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

4 июня около 18.40 возле дома №64 по Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 46-летняя женщина за рулем легкового автомобиля "Hyundai" сбила переходившую дорогу по "зебре" 37-летнюю женщину. Водитель доставила пешехода в Ида-Вирускую центральную больницу.

Сообщения от вымогателя

3 июня в Йыхвиское отделение полиции обратился мужчина, на мобильный телефон которого пришли сообщения, в которых у него вымогали деньги и угрожали насилием.

Пьяный мужчина ударил мальчика

4 июня вечером возле магазина по улице Фама в Нарве нетрезвый 22-летний парень ударил 15-летнего подростка. Драчун задержан в качестве подозреваемого.

Напал на мачеху

4 июня в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 14-летний подросток накинулся на свою 38-летнюю приемную мать, причинив женщине физическую боль.

Кража топлива

В ночь на 3 июня из грузового автомобиля, припаркованного на улице Теэстузе в Силламяэ, украли 300 литров дизельного топлива. Ущерб - 390 евро.

Со стройки пропал инструмент

2 июня ночью с территории строительного объекта по улице Пярна в Кохтла-Ярве украли перфоратор "Dewald". Ущерб - 250 евро.

Ударил пожилого дядю

1 июня находившийся в состоянии алкогольного опьянения 55-летний мужчина у себя дома в Алутагузеской волости ударил своего 78-летнего дядю, причинив пожилому мужчине физическую боль и повреждения. Обидчик задержан в качестве подозреваемого.

Насилие в Йыхви

3 июня в подъезде квартирного дома по улице Яама в Йыхви между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой 35-летний мужчина толкнул свою 37-летнюю жену, чем причинил женщине физическую боль.