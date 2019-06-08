КАЛЕНДАРЬ ЛЕТНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ИДА-ВИРУМАА

ИЮНЬ

8 и 9 июня в Кивиылиском приключенческом центре

Мощнейший в Эстонии праздник мотокросса состоится в Кивиыли уже в 12-й раз. В этот раз гонять будут более 300 участников из 22 стран! В программе: этап чемпионата мира в классе кроссовых мотоциклов с коляской, этап чемпионата Европы в классе quadracer, чемпионат Эстонии по подъему в гору и ночной кросс на "соло"-мотоциклах. В субботу вечером в праздничной палатке выступят ансамбли "Traffic" и "Kala".

Раквереский банный фестиваль

8-9 июня на центральной площади Раквере

На двухдневном фестивале в сердце Раквере на центральной площади натопят для посетителей около 20 бань разного вида и типа, а также установят в фестивальной зоне общую баню, которая обслуживает в день до 1000 посетителей.

Культурно-историческая фотоохота

9 июня в 15 часов в Тойла, сбор у "Meretare"

На прогулке вы услышите истории и легенды об истории культуры, домах и людях Тойла.

8-9 июня в Силламяэ

Юдита Писарчик & "The Band". ФОТО: raciborz.com

Международный фестиваль "Jazz Time Fest 2019" соберет в Силламяэ талантливых молодых джазовых исполнителей из стран Европы. Среди других выступят "Judyta Pisarczyk & The Band" (Польша-Эстония), "Baraka" (Латвия), "Inga Tislar & Soul Now" (США-Эстония).

Ийзакуская деревенская ярмарка

9 июня в Ийзаку

Вирумааский танцевальный праздник

9 июня в 16 часов в Раквереском спортцентре

Концерт экзотической гитарной музыки

13 июня в 19 часов в Йыхвиском концертном доме

В рамках Таллиннского фестиваля гитары в Йыхви выступит дуэт Мишаэля Барраса-Диаса (Мексика) и Виктора Дукница (Сербия).

Представление "Портрет мерзнущего художника"

14 июня в 18 часов в музее контрабандного спирта "Tulivee" в Лиймала

Театральная труппа "КОКК" удостоилась нескольких главных наград на фестивалях школьных театров за исполнение написанной Мартом Кивастиком пьесы о жизни художника Конрада Мяги.

Авинурмеская бочарная ярмарка

23 июня начиная с 9 часов в поселке Авинурме

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Проводимая в 20-й раз бочарная ярмарка - одна из крупнейших в Эстонии сельских ярмарок, на которой широко представлено деревянное ремесло. На ярмарочной сцене выступят Иво Линна и "Supernova".

Путь огня праздника песни по Ида-Вирумаа

25 и 26 июня

VI Органный фестиваль Пейпсимаа

26 июня в церкви Иллука,

29 июня в церкви Ийзаку,

30 июня в церкви Лохусуу

Силламяэские дни города и моря

28-30 июня

Шествие, благотворительная ярмарка, экскурсии в порт, фестиваль футбола, турнир по футболу, фигурная езда на автомобилях, мастерские и аттракционы. Хедлайнер большой концертной программы - Койт Тооме.

29 и 30 июня в Кохтла-Нымме в шахте-музее

Анна Канеэлина, Велли Йоонас, Март Ави, "Rezzett", Андрес Лыо, Propazha, "Chillera" и многие другие.

ИЮЛЬ

Этап Кубка Эстонии по олимпийскому кросс-кантри

7 июля в Нарве в Пяхклимяэ

Ретро-фестиваль "Дискотека"

8 июля в Силламяэ

В программе фестиваля - ансамбли "Кар-Мэн" и "Комиссар", а также Анне Вески.

Причудский озерный фестиваль

8 июля в Васкнарве ("Свята Ватра"),