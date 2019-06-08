КАЛЕНДАРЬ ЛЕТНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ИДА-ВИРУМАА

Лето, наполненное мероприятиями, началось.
ИЮНЬ
8 и 9 июня в Кивиылиском приключенческом центре
Мощнейший в Эстонии праздник мотокросса состоится в Кивиыли уже в 12-й раз. В этот раз гонять будут более 300 участников из 22 стран! В программе: этап чемпионата мира в классе кроссовых мотоциклов с коляской, этап чемпионата Европы в классе quadracer, чемпионат Эстонии по подъему в гору и ночной кросс на "соло"-мотоциклах. В субботу вечером в праздничной палатке выступят ансамбли "Traffic" и "Kala".
Раквереский банный фестиваль
8-9 июня на центральной площади Раквере
На двухдневном фестивале в сердце Раквере на центральной площади натопят для посетителей около 20 бань разного вида и типа, а также установят в фестивальной зоне общую баню, которая обслуживает в день до 1000 посетителей.
Культурно-историческая фотоохота
9 июня в 15 часов в Тойла, сбор у "Meretare"
На прогулке вы услышите истории и легенды об истории культуры, домах и людях Тойла.
8-9 июня в Силламяэ
Международный фестиваль "Jazz Time Fest 2019" соберет в Силламяэ талантливых молодых джазовых исполнителей из стран Европы. Среди других выступят "Judyta Pisarczyk & The Band" (Польша-Эстония), "Baraka" (Латвия), "Inga Tislar & Soul Now" (США-Эстония).
Ийзакуская деревенская ярмарка
9 июня в Ийзаку
Вирумааский танцевальный праздник
9 июня в 16 часов в Раквереском спортцентре
Концерт экзотической гитарной музыки
13 июня в 19 часов в Йыхвиском концертном доме
В рамках Таллиннского фестиваля гитары в Йыхви выступит дуэт Мишаэля Барраса-Диаса (Мексика) и Виктора Дукница (Сербия).
Представление "Портрет мерзнущего художника"
14 июня в 18 часов в музее контрабандного спирта "Tulivee" в Лиймала
Театральная труппа "КОКК" удостоилась нескольких главных наград на фестивалях школьных театров за исполнение написанной Мартом Кивастиком пьесы о жизни художника Конрада Мяги.
Авинурмеская бочарная ярмарка
23 июня начиная с 9 часов в поселке Авинурме
Проводимая в 20-й раз бочарная ярмарка - одна из крупнейших в Эстонии сельских ярмарок, на которой широко представлено деревянное ремесло. На ярмарочной сцене выступят Иво Линна и "Supernova".
Путь огня праздника песни по Ида-Вирумаа
25 и 26 июня
VI Органный фестиваль Пейпсимаа
26 июня в церкви Иллука,
29 июня в церкви Ийзаку,
30 июня в церкви Лохусуу
Силламяэские дни города и моря
28-30 июня
Шествие, благотворительная ярмарка, экскурсии в порт, фестиваль футбола, турнир по футболу, фигурная езда на автомобилях, мастерские и аттракционы. Хедлайнер большой концертной программы - Койт Тооме.
29 и 30 июня в Кохтла-Нымме в шахте-музее
Анна Канеэлина, Велли Йоонас, Март Ави, "Rezzett", Андрес Лыо, Propazha, "Chillera" и многие другие.
ИЮЛЬ
Этап Кубка Эстонии по олимпийскому кросс-кантри
7 июля в Нарве в Пяхклимяэ
Ретро-фестиваль "Дискотека"
8 июля в Силламяэ
В программе фестиваля - ансамбли "Кар-Мэн" и "Комиссар", а также Анне Вески.
Причудский озерный фестиваль
8 июля в Васкнарве ("Свята Ватра"),
9 июля в Раннапунгерья (Ален Везико),
10 июля в Муствеэ (Марко Матвере и Пеэп Раун)
Причудский озерный фестиваль - это культурное мероприятие, идущее по причудским портам из северной части озера на юг, которое показывает Чудское озеро как местным жителям, так и гостям региона непривычным и гораздо более увлекательным способом. В каждом месте остановки программа идет с 17.00 до 22.00. Состоится вечерний концерт, будут работать мастерские, желающие смогут совершить прогулку по озеру, а также пройдет ярмарка местной еды и рукоделия.
Этап Кубка Эстонии по олимпийскому кросс-кантри
7 июля в Нарве в Пяхклимяэ
Ида-Вирумааский стадионный марафон
9-10 июля в Нарве на стадионе "Кренгольм"
Уникальное спортивное состязание, в рамках которого марафонскую или полумарафонскую дистанцию пробегают по 400-метровому стадионному кругу. Самые стойкие смогут сделать это даже несколько раз.
Фестиваль "Музыка семи городов"
С 10 по 21 июля в разных уголках Ида-Вирумаа
Изначальная идея фестиваля - семь дней, семь концертов, семь городов - со временем расширилась, и фестиваль стал масштабным событием, проходящим на интересных концертных площадках Ида-Вирумаа. Это ожидаемый публикой летний фестиваль популярной музыки, который в этом году затронет разные жанры - от свинга до рока и от старинной музыки до блюза - и охватит весь уезд. В рамках фестиваля пройдут 15 разноплановых концертов, из числа которых слушатели всех возрастов найдут себе музыкальные встречи по вкусу.
В списке выступающих на фестивале, проходящем в разных уголках Ида-Вирумаа, нынче представлена большая часть элиты эстонской поп-музыки - Отт Лепланд, Лийзи Койксон, Уку Сувисте, Ханна-Лийна Выза, Лаури Лийв, Олав Эхала, "Танель Рубен & Виктория", Лаура и Якко Мальтис, - а также хор девушек ETV, бельгийский ансамбль классической музыки "HaftCraft" и многие другие.
"Элегическое настроение"
10 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Вечер романтической оркестровой музыки - оркестр "Eesti Sinfonietta".
"Родные просторы"
11 июля в 19.00 в Нарвской Александровской церкви
Хор девушек ETV.
"Песни Мэрилин Монро и Фрэнка Синатры"
11 июля в 19.00 в ресторане "Mio Mare" санатория "Toila"
Ханна-Лийна Выза и Олав Эхала.
Блюзовый гитарист Андрес Роотс
12 июля в 19.00 в кафе тойлаского парка
"Вариации на персидские темы"
13 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
Ансамбль "HaftCraft" (Бельгия).
Дуэт Уку Сувисте
14 июля в 17.00 в ресторане "Mereresto" в Тойла
Уку Сувисте (вокал) и Петер Пыдер (гитара).
Лийзи Койксон и Йоэль Реммель
14 июля в 20.00 в спа "Noorus" в Нарва-Йыэсуу
Отт Лепланд
16 июля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры
"Танель Рубен & Виктория"
17 июля в 18.00 в Силламяэском центре культуры
"Танель Рубен & Victoria" - это музыкальный коллектив из шести человек, исполняющий музыку, вдохновленную такими стилями, как хаус, фанк, джаз, ритм-энд-блюз и самба.
"Классика эстонской поп-музыки"
17 июля в 19.00 в Сакаском народном доме
Концерт "Классика эстонской поп-музыки" охватит десятилетия эстонской эстрадной музыки раннего периода вплоть до конкурса "Eesti laul".
"Летний джаз"
18 июля в 19.00 во внутреннем дворе Белой Виллы в Тойла
В трио Софии Рубиной вместе с певицей музицируют Андре Маакер (гитара) и Джейсон Хантер (труба).
"Меланхоличные мужские песни"
19 июля в 19.00 в Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме
Маргус Пылдсепп (вокал, гармоника), Яанус Янтсон (вокал, гитара), Марко Матвере (вокал, гитара).
"Эдит Пиаф и Вторая мировая война"
20 июля в 17.00 на мызе Мяэтагузе
Ребекка Контус (вокал), Йоэль Реммель (фортепиано), Тааво Реммель (контрабас), Юллар Сааремяэ (текст).
"Рок и джаз в Тойласком порту"
21 июля в 17.00 в Тойласком порту
На вечере рока и джаза в Тойласком порту Хендрик Сал-Саллер и его группа смешают все карты: тыл Сал-Саллеру обеспечат джазовые музыканты, и в новом обличье предстанут как многие произведения из классики рок-музыки, так и известные хиты авторства Сал-Саллера.
"Летний свинг"
21 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме
На концерте закрытия фестиваля произведения из классики свинга и поп-музыки исполнят Неле-Лийз Вайксоо (вокал) и ансамбль, в который входят Лембит Саарсалу (саксофон), Олав Эхала (фортепиано), Айн Аган (гитара), Тойво Унт (контрабас), Тоомас Рулль (ударные).
Ансамбль "Shanon"
11 июля в каретнике в Пагари
Ида-Вируский хуторской день
13 июля в 11.00 в шахтном музее в Кохтла-Нымме
Мини-ярмарка, ярмарка хуторской еды и развлекательная программа.
Концерт "Звезды летнего вечера"
13 июля на певческой эстраде в Тойла
Выступают "Haddaway", "Hellad Velled" и "5Miinust".
Нарвский забег по тропам "Narva Trail Run"
13 июля
День моря и семьи
13 июля на пляже в Кунда
Конкурс по запеканию салаки. Выступают ансамбли "Shanon" и "Fantaasia".
День волости Тудулинна
14 июля
Выступает Эрвин Лиллепеа, настроение создают Леа Тали и женская группа народного танца "Rabaroosid".
День мызы Мяэтагузе
20 июля в Мяэтагузе
Спектакль "Piip ja Tuut lähevad kosja"
25 июля в 19.00 во дворе мызы Иллука
"East Beach Fest"
26 и 27 июля в Нарва-Йыэсуу
По традиции на пляже в Нарва-Йыэсуу состоится двухдневный крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который собирает тысячи слушателей и поклонников. Выступают "Время и Стекло", "HammAli & Navai", Нюша и др.
Вызуский пляжный фестиваль
26 и 27 июля на пляже в Вызу
Хедлайнеры - "Sigma" и Бурак Йетер.
"Чудо-Фест"
27 июля в Казепяэ
"Мираж", "Ласковый май", Сергей Сумин и другие.
"Концерт у маяка"
26 и 27 июля в Раннапунгерья
На организуемом семьей Кангур фестивале на берегу Чудского озера возле устья реки в Раннапунгерья в этом году выступят среди прочих ансамбли "Mahavok" и "Radar", Рейн Раннап и Отт Лепланд, а также носитель раплаского рок-духа "F.E.S.T." во главе с Вайко Эпликом. С композициями Джими Хендрикса на сцену выйдет бенд, в которой солирует Роберт Линна.
АВГУСТ
"PurFest"
1-3 августа вблизи реки Пуртсе на промышленных ландшафтах
Фестиваль окружающей среды и музыки, на котором рассуждают об охране природы и слушают хорошую музыку. Нынче среди выступающих будут Genka, Arop, "Kosmikud", "J.M.K.E" и Тийт Кикас с лазерным шоу.
Концерт ансамбля "Swingers"
9 августа на береговой сцене в Каукси
Фестиваль "Viru Folk"
9-11 августа в Кясму
"The Kilkennys", "Beoga", "Primordial", "Untsakad", "VLÜ" и многие другие.
Фестиваль для всей семьи "Viru Folk" на сей раз познакомит с ирландской культурой.
"Кремлевские соловьи"
14-28 августа в Нарве на Кренгольмской мануфактуре
Снискавшую прошлым летом чрезвычайную популярность и привлекшую в Нарву десятки тысяч человек постановку о жизни Яака Йоала и других эстонских музыкантов в условиях советской музыкальной индустрии театр "Tartu Uus Teater" сыграет нынче в августе вновь.
Нарвский велозаезд
17 августа в Эккекюла
Трасса Нарвского велозаезда пролегает по городу Нарва, тропам здоровья Пяхклимяэ, а также полевым, гравийным и лесным дорогам. Участвовать могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки.
Рыбный и водный фестиваль Калевипоэга
17 августа в Казепяэ
Знакомящий с культурой и жизненным укладом Причудья фестиваль, где посетителей ожидает широкий выбор местной продукции. Лук, чеснок, рыба - это местные товары, ради которых в Причудье приезжают издалека. В программе: выступление культовой группы 1980-х "Alphaville", а также эстонских ансамблей "Naised Köögis" и "Shanon" и местных самодеятельных артистов.
День мызных кафе
18 августа на мызах Иллука, Мяэтагузе, Кийкла и Пагари
XXIII Оруский парковый променад
20 августа в Тойла в Оруском парке
В концерте выступят Маарья и Карл-Эрик Таукар.
Фестиваль "Go Narva!"
20 августа в Нарвской крепости
"Go Narva" - однодневный фестиваль по случаю Дня восстановления независимости. Выступают известные российские группы "Ума Турман", "Леприконсы" и "Чиж и Ко", флагман эстонского рока "Terminaator" и свой нарвский "AveNue".
Улица причудской еды
24 августа в разных местах вдоль берега Чудского озера
Нарва-Йыэсууский береговой забег
24 августа на пляже в Нарва-Йыэсуу
Нарвские дни оперы "Contempora Art"
28 августа - 12 сентября в нарвском центре "Свободная сцена", в Нарвской крепости и на Кренгольме
Фестиваль, на котором можно познакомиться с современной классической музыкой. В программе оперные и балетные спектакли оперных театров Копенгагена, Хельсинки, а также национальной оперы "Estonia". В том числе состоится премьера мюзикла, написанного Райво Кангро и Леэло Тунгал по мотивам анекдотов о Юку.
СЕНТЯБРЬ
Дни Пярта в Нарве
9 сентября в Нарвской Александровской церкви
Камерный хор Эстонской филармонии (дирижер Каспарс Путниньш) исполнит произведение Арво Пярта "Канон покаянен".
Фестиваль "Station Narva"
19-21 сентября в нарвском центре "Свободная сцена" и в клубе "RoRo"
Проводимый второй год подряд под руководством главного организатора "Tallinn Music Week" Хелен Сильдна фестиваль городской культуры. Выступают "GusGus" (Исландия), Кирилл Рихтер (Россия), "AveNova" (Эстония) и еще десятки исполнителей.