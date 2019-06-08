Вс, 9.06.2019
Мне жаль следующего волостного старейшину, которому придется расхлебывать кашу, заваренную Мартином Репинским, - пустая казна, раскол в обществе. Кайдо Коога, присяжный адвокат

КАЛЕНДАРЬ ЛЕТНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ИДА-ВИРУМАА

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Лето, наполненное мероприятиями, началось.

ИЮНЬ

Кивиылиский мотофестиваль

8 и 9 июня в Кивиылиском приключенческом центре

Мощнейший в Эстонии праздник мотокросса состоится в Кивиыли уже в 12-й раз. В этот раз гонять будут более 300 участников из 22 стран! В программе: этап чемпионата мира в классе кроссовых мотоциклов с коляской, этап чемпионата Европы в классе quadracer, чемпионат Эстонии по подъему в гору и ночной кросс на "соло"-мотоциклах. В субботу вечером в праздничной палатке выступят ансамбли "Traffic" и "Kala".

Раквереский банный фестиваль 

8-9 июня на центральной площади Раквере 

На двухдневном фестивале в сердце Раквере на центральной площади натопят для посетителей около 20 бань разного вида и типа, а также установят в фестивальной зоне общую баню, которая обслуживает в день до 1000 посетителей.

Культурно-историческая фотоохота 

9 июня в 15 часов в Тойла, сбор у "Meretare"

На прогулке вы услышите истории и легенды об истории культуры, домах и людях Тойла.

"Jazz Time Fest"

8-9 июня в Силламяэ

Юдита Писарчик & "The Band".

ФОТО: raciborz.com

Международный фестиваль "Jazz Time Fest 2019" соберет в Силламяэ талантливых молодых джазовых исполнителей из стран Европы. Среди других выступят "Judyta Pisarczyk & The Band" (Польша-Эстония), "Baraka" (Латвия), "Inga Tislar & Soul Now" (США-Эстония).

Ийзакуская деревенская ярмарка 

9 июня в Ийзаку 

Вирумааский танцевальный праздник

9 июня в 16 часов в Раквереском спортцентре

Концерт экзотической гитарной музыки

13 июня в 19 часов в Йыхвиском концертном доме

В рамках Таллиннского фестиваля гитары в Йыхви выступит дуэт Мишаэля Барраса-Диаса (Мексика) и Виктора Дукница (Сербия). 

Представление "Портрет мерзнущего художника" 

14 июня в 18 часов в музее контрабандного спирта "Tulivee" в Лиймала

Театральная труппа "КОКК" удостоилась нескольких главных наград на фестивалях школьных театров за исполнение написанной Мартом Кивастиком пьесы о жизни художника Конрада Мяги.

Авинурмеская бочарная ярмарка

23 июня начиная с 9 часов в поселке Авинурме

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Проводимая в 20-й раз бочарная ярмарка - одна из крупнейших в Эстонии сельских ярмарок, на которой широко представлено деревянное ремесло. На ярмарочной сцене выступят Иво Линна и "Supernova".

Путь огня праздника песни по Ида-Вирумаа

25 и 26 июня

VI Органный фестиваль Пейпсимаа

26 июня в церкви Иллука, 

29 июня в церкви Ийзаку, 

30 июня в церкви Лохусуу

Силламяэские дни города и моря

28-30 июня

Шествие, благотворительная ярмарка, экскурсии в порт, фестиваль футбола, турнир по футболу, фигурная езда на автомобилях, мастерские и аттракционы. Хедлайнер большой концертной программы - Койт Тооме. 

Фестиваль "Голос гор"

29 и 30 июня в Кохтла-Нымме в шахте-музее

Анна Канеэлина, Велли Йоонас, Март Ави, "Rezzett", Андрес Лыо, Propazha, "Chillera" и многие другие.

ИЮЛЬ

Этап Кубка Эстонии по олимпийскому кросс-кантри

7 июля в Нарве в Пяхклимяэ

Ретро-фестиваль "Дискотека"

8 июля в Силламяэ

В программе фестиваля - ансамбли "Кар-Мэн" и "Комиссар", а также Анне Вески.

Причудский озерный фестиваль

8 июля в Васкнарве ("Свята Ватра"),

9 июля в Раннапунгерья (Ален Везико),

10 июля в Муствеэ (Марко Матвере и Пеэп Раун)

Причудский озерный фестиваль - это культурное мероприятие, идущее по причудским портам из северной части озера на юг, которое показывает Чудское озеро как местным жителям, так и гостям региона непривычным и гораздо более увлекательным способом. В каждом месте остановки программа идет с 17.00 до 22.00. Состоится вечерний концерт, будут работать мастерские, желающие смогут совершить прогулку по озеру, а также пройдет ярмарка местной еды и рукоделия.

Этап Кубка Эстонии по олимпийскому кросс-кантри

7 июля в Нарве в Пяхклимяэ

Ида-Вирумааский стадионный марафон

9-10 июля в Нарве на стадионе "Кренгольм"

Уникальное спортивное состязание, в рамках которого марафонскую или полумарафонскую дистанцию пробегают по 400-метровому стадионному кругу. Самые стойкие смогут сделать это даже несколько раз.

Фестиваль "Музыка семи городов"

С 10 по 21 июля в разных уголках Ида-Вирумаа

Изначальная идея фестиваля - семь дней, семь концертов, семь городов - со временем расширилась, и фестиваль стал масштабным событием, проходящим на интересных концертных площадках Ида-Вирумаа. Это ожидаемый публикой летний фестиваль популярной музыки, который в этом году затронет разные жанры - от свинга до рока и от старинной музыки до блюза - и охватит весь уезд. В рамках фестиваля пройдут 15 разноплановых концертов, из числа которых слушатели всех возрастов найдут себе музыкальные встречи по вкусу.

В списке выступающих на фестивале, проходящем в разных уголках Ида-Вирумаа, нынче представлена большая часть элиты эстонской поп-музыки - Отт Лепланд, Лийзи Койксон, Уку Сувисте, Ханна-Лийна Выза, Лаури Лийв, Олав Эхала, "Танель Рубен & Виктория", Лаура и Якко Мальтис, - а также хор девушек ETV, бельгийский ансамбль классической музыки "HaftCraft" и многие другие.

"Элегическое настроение"

10 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Вечер романтической оркестровой музыки - оркестр "Eesti Sinfonietta".

"Родные просторы"

11 июля в 19.00 в Нарвской Александровской церкви

Хор девушек ETV.

"Песни Мэрилин Монро и Фрэнка Синатры"

11 июля в 19.00 в ресторане "Mio Mare" санатория "Toila"

Ханна-Лийна Выза и Олав Эхала.

Блюзовый гитарист Андрес Роотс

12 июля в 19.00 в кафе тойлаского парка

"Вариации на персидские темы"

13 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

Ансамбль "HaftCraft" (Бельгия).

Дуэт Уку Сувисте

14 июля в 17.00 в ресторане "Mereresto" в Тойла

Уку Сувисте (вокал) и Петер Пыдер (гитара).

Лийзи Койксон и Йоэль Реммель

Лийзи Койксон и Йоэль Реммель.

ФОТО: Eesti Kontsert

14 июля в 20.00 в спа "Noorus" в Нарва-Йыэсуу

Отт Лепланд

16 июля в 19.00 в Кохтла-Ярвеском центре культуры

"Танель Рубен & Виктория"

17 июля в 18.00 в Силламяэском центре культуры

"Танель Рубен & Victoria" - это музыкальный коллектив из шести человек, исполняющий музыку, вдохновленную такими стилями, как хаус, фанк, джаз, ритм-энд-блюз и самба.

"Классика эстонской поп-музыки"

17 июля в 19.00 в Сакаском народном доме

Концерт "Классика эстонской поп-музыки" охватит десятилетия эстонской эстрадной музыки раннего периода вплоть до конкурса "Eesti laul".

"Летний джаз"

18 июля в 19.00 во внутреннем дворе Белой Виллы в Тойла

В трио Софии Рубиной вместе с певицей музицируют Андре Маакер (гитара) и Джейсон Хантер (труба).

"Меланхоличные мужские песни"

19 июля в 19.00 в Эстонском шахтном музее в Кохтла-Нымме

Маргус Пылдсепп (вокал, гармоника), Яанус Янтсон (вокал, гитара), Марко Матвере (вокал, гитара).

"Эдит Пиаф и Вторая мировая война"

20 июля в 17.00 на мызе Мяэтагузе

Ребекка Контус (вокал), Йоэль Реммель (фортепиано), Тааво Реммель (контрабас), Юллар Сааремяэ (текст).

"Рок и джаз в Тойласком порту"

21 июля в 17.00 в Тойласком порту

На вечере рока и джаза в Тойласком порту Хендрик Сал-Саллер и его группа смешают все карты: тыл Сал-Саллеру обеспечат джазовые музыканты, и в новом обличье предстанут как многие произведения из классики рок-музыки, так и известные хиты авторства Сал-Саллера.

"Летний свинг"

21 июля в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

На концерте закрытия фестиваля произведения из классики свинга и поп-музыки исполнят Неле-Лийз Вайксоо (вокал) и ансамбль, в который входят Лембит Саарсалу (саксофон), Олав Эхала (фортепиано), Айн Аган (гитара), Тойво Унт (контрабас), Тоомас Рулль (ударные).

Ансамбль "Shanon"

11 июля в каретнике в Пагари

Ида-Вируский хуторской день

13 июля в 11.00 в шахтном музее в Кохтла-Нымме

Мини-ярмарка, ярмарка хуторской еды и развлекательная программа.

Концерт "Звезды летнего вечера"

13 июля на певческой эстраде в Тойла

Выступают "Haddaway", "Hellad Velled" и "5Miinust".

Нарвский забег по тропам "Narva Trail Run"

13 июля

День моря и семьи

13 июля на пляже в Кунда

Конкурс по запеканию салаки. Выступают ансамбли "Shanon" и "Fantaasia".

День волости Тудулинна

14 июля

Выступает Эрвин Лиллепеа, настроение создают Леа Тали и женская группа народного танца "Rabaroosid".

День мызы Мяэтагузе

20 июля в Мяэтагузе

Спектакль "Piip ja Tuut lähevad kosja"

25 июля в 19.00 во дворе мызы Иллука

Нюша.

ФОТО: RTV

"East Beach Fest"

26 и 27 июля в Нарва-Йыэсуу

По традиции на пляже в Нарва-Йыэсуу состоится двухдневный крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который собирает тысячи слушателей и поклонников. Выступают "Время и Стекло", "HammAli & Navai", Нюша и др.

Вызуский пляжный фестиваль

26 и 27 июля на пляже в Вызу

Хедлайнеры - "Sigma" и Бурак Йетер.

"Чудо-Фест"

27 июля в Казепяэ

"Мираж", "Ласковый май", Сергей Сумин и другие.

"Концерт у маяка"

26 и 27 июля в Раннапунгерья

На организуемом семьей Кангур фестивале на берегу Чудского озера возле устья реки в Раннапунгерья в этом году выступят среди прочих ансамбли "Mahavok" и "Radar", Рейн Раннап и Отт Лепланд, а также носитель раплаского рок-духа "F.E.S.T." во главе с Вайко Эпликом. С композициями Джими Хендрикса на сцену выйдет бенд, в которой солирует Роберт Линна.

АВГУСТ 

"PurFest"

1-3 августа вблизи реки Пуртсе на промышленных ландшафтах 

Фестиваль окружающей среды и музыки, на котором рассуждают об охране природы и слушают хорошую музыку. Нынче среди выступающих будут Genka, Arop, "Kosmikud", "J.M.K.E" и Тийт Кикас с лазерным шоу.

Концерт ансамбля "Swingers"

 "Swingers".

ФОТО: TV3

9 августа на береговой сцене в Каукси

Фестиваль "Viru Folk"

9-11 августа в Кясму

"The Kilkennys", "Beoga", "Primordial", "Untsakad", "VLÜ" и многие другие.

Фестиваль для всей семьи "Viru Folk" на сей раз познакомит с ирландской культурой.

"Кремлевские соловьи"

ФОТО: Tartu Uus Teater

14-28 августа в Нарве на Кренгольмской мануфактуре

Снискавшую прошлым летом чрезвычайную популярность и привлекшую в Нарву десятки тысяч человек постановку о жизни Яака Йоала и других эстонских музыкантов в условиях советской музыкальной индустрии театр "Tartu Uus Teater" сыграет нынче в августе вновь.

Нарвский велозаезд

17 августа в Эккекюла

Трасса Нарвского велозаезда пролегает по городу Нарва, тропам здоровья Пяхклимяэ, а также полевым, гравийным и лесным дорогам. Участвовать могут все желающие независимо от возраста и уровня подготовки.

Рыбный и водный фестиваль Калевипоэга

17 августа в Казепяэ 

Знакомящий с культурой и жизненным укладом Причудья фестиваль, где посетителей ожидает широкий выбор местной продукции. Лук, чеснок, рыба - это местные товары, ради которых в Причудье приезжают издалека. В программе: выступление культовой группы 1980-х "Alphaville", а также эстонских ансамблей "Naised Köögis" и "Shanon" и местных самодеятельных артистов. 

День мызных кафе

18 августа на мызах Иллука, Мяэтагузе, Кийкла и Пагари 

XXIII Оруский парковый променад 

Карл-Эрик Таукар.

ФОТО: ERR

20 августа в Тойла в Оруском парке

В концерте выступят Маарья и Карл-Эрик Таукар.

Фестиваль "Go Narva!"

"AveNue".

ФОТО: Илья Смирнов

20 августа в Нарвской крепости 

"Go Narva" - однодневный фестиваль по случаю Дня восстановления независимости. Выступают известные российские группы "Ума Турман", "Леприконсы" и "Чиж и Ко", флагман эстонского рока "Terminaator" и свой нарвский "AveNue". 

Улица причудской еды 

24 августа в разных местах вдоль берега Чудского озера

Нарва-Йыэсууский береговой забег 

24 августа на пляже в Нарва-Йыэсуу

Нарвские дни оперы "Contempora Art"

28 августа - 12 сентября в нарвском центре "Свободная сцена", в Нарвской крепости и на Кренгольме

Фестиваль, на котором можно познакомиться с современной классической музыкой. В программе оперные и балетные спектакли оперных театров Копенгагена, Хельсинки, а также национальной оперы "Estonia". В том числе состоится премьера мюзикла, написанного Райво Кангро и Леэло Тунгал по мотивам анекдотов о Юку.

СЕНТЯБРЬ

Дни Пярта в Нарве 

9 сентября в Нарвской Александровской церкви 

Камерный хор Эстонской филармонии (дирижер Каспарс Путниньш) исполнит произведение Арво Пярта "Канон покаянен". 

Фестиваль "Station Narva"

19-21 сентября в нарвском центре "Свободная сцена" и в клубе "RoRo"

Проводимый второй год подряд под руководством главного организатора "Tallinn Music Week" Хелен Сильдна фестиваль городской культуры. Выступают "GusGus" (Исландия), Кирилл Рихтер (Россия), "AveNova" (Эстония) и еще десятки исполнителей.

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