"Кохтла-Ярве - это мой красный "Порше"

- Я хотел начать интервью с хорошего, на мой взгляд, викторинного вопроса: "Сможешь ли ты, Айнар, сказать, что объединяет с Кохтла-Ярве Хейно Кальюсте и Валдо Панта?" - но тут стал общеизвестен ответ, что оба они начинали свою трудовую карьеру учителями в кохтла-ярвеской школе. Поэтому я спрошу, много ли ты знаешь об истории местной школы?

- Не очень много - главным образом из отражения в медиа. Почти столетняя школа, в которой более полутысячи учеников и учителей. В любом случае, эстоноязычная школа в Ида-Вирумаа имеет знаковое значение, на нее возлагают большие надежды эстонцы и, может быть, даже еще большие - неэстонские семьи, желающие своим детям успешного и безопасного будущего в стране, в которой они живут. Предоставление образования в многоязычной среде иногда чрезмерно возбуждает политиков, что, в свою очередь, создает медийные колебания, и эти колебания затем ведут свою более или менее тайную жизнь в разных общинах и дружеских кругах. Школа прежде всего должна быть отражающим покой и удовлетворение местом.