"Кохтла-Ярве - это мой красный "Порше"

В средствах массовой информации промелькнула новость, что один из именитейших журналистов Эстонии Айнар Рууссаар может приступить к работе в Кохтла-Ярвеской госгимназии. Поскольку на сегодня это "может" обрело более четкие очертания, "Северное побережье" решило побеседовать с Айнаром об образовании, школе и его собственной пестрой журналистской карьере.
- Я хотел начать интервью с хорошего, на мой взгляд, викторинного вопроса: "Сможешь ли ты, Айнар, сказать, что объединяет с Кохтла-Ярве Хейно Кальюсте и Валдо Панта?" - но тут стал общеизвестен ответ, что оба они начинали свою трудовую карьеру учителями в кохтла-ярвеской школе. Поэтому я спрошу, много ли ты знаешь об истории местной школы?