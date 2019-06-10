Пн, 10.06.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

"Кохтла-Ярве - это мой красный "Порше"

Aйнар Рууссаар: "В идеальной модели учителя, ученики и родители детей работают единой командой и делают во имя хорошей цели одно дело. Компетенция означает знания, а также умение интересно и увлекательно передавать эти знания. А мир в доме - это когда весь коллектив школы находится на одном берегу реки".

ФОТО: Тайро Луттер / Scanpix

В средствах массовой информации промелькнула новость, что один из именитейших журналистов Эстонии Айнар Рууссаар может приступить к работе в Кохтла-Ярвеской госгимназии. Поскольку на сегодня это "может" обрело более четкие очертания, "Северное побережье" решило побеседовать с Айнаром об образовании, школе и его собственной пестрой журналистской карьере.

- Я хотел начать интервью с хорошего, на мой взгляд, викторинного вопроса: "Сможешь ли ты, Айнар, сказать, что объединяет с Кохтла-Ярве Хейно Кальюсте и Валдо Панта?" - но тут стал общеизвестен ответ, что оба они начинали свою трудовую карьеру учителями в кохтла-ярвеской школе. Поэтому я спрошу, много ли ты знаешь об истории местной школы?

- Не очень много - главным образом из отражения в медиа. Почти столетняя школа, в которой более полутысячи учеников и учителей. В любом случае, эстоноязычная школа в Ида-Вирумаа имеет знаковое значение, на нее возлагают большие надежды эстонцы и, может быть, даже еще большие - неэстонские семьи, желающие своим детям успешного и безопасного будущего в стране, в которой они живут. Предоставление образования в многоязычной среде иногда чрезмерно возбуждает политиков, что, в свою очередь, создает медийные колебания, и эти колебания затем ведут свою более или менее тайную жизнь в разных общинах и дружеских кругах. Школа прежде всего должна быть отражающим покой и удовлетворение местом.

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