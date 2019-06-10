Генпрокурор Лавли Перлинг о деле Алексея Воронова: прокуратура собрала крепкие доказательства

- В должности прокурора чувствами не руководствуются. Вместе с тем не могу скрывать, что когда я увидела, что прокуроры Вируской окружной прокуратуры дошли до согласительного производства, то я поняла, что хорошую работу проделали как прокуратура, так и следственный орган, то есть Центральная криминальная полиция. В том смысле, что собраны акцептируемые судом доказательства и судебное дело, насколько я понимаю, дошло до суда достаточно быстро. Доказательства в этом деле должны были быть настолько крепкими, что обвиняемый и адвокат, которые оценили эти доказательства, поняли, что разумно пойти на согласительное производство.