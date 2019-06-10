Генпрокурор Лавли Перлинг о деле Алексея Воронова: прокуратура собрала крепкие доказательства

Государственный генеральный прокурор Лавли Перлинг, комментируя в интервью "Северному побережью" судебное решение по делу приговоренного на прошлой неделе к тюремному заключению ведущего нарвского политика Алексея Воронова, сказала, что у прокуратуры и Центральной криминальной полиции, очевидно, были настолько крепкие доказательства, что обвиняемый и его защитник предпочли договориться о наказании.
- С каким чувством вы читали новость о том, что Алексей Воронов, которого считают истинным правителем Нарвы, реально отправлен в тюрьму и он согласился с достаточно суровым наказанием?