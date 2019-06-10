Пн, 10.06.2019
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Генпрокурор Лавли Перлинг о деле Алексея Воронова: прокуратура собрала крепкие доказательства

Лавли Перлинг.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Государственный генеральный прокурор Лавли Перлинг, комментируя в интервью "Северному побережью" судебное решение по делу приговоренного на прошлой неделе к тюремному заключению ведущего нарвского политика Алексея Воронова, сказала, что у прокуратуры и Центральной криминальной полиции, очевидно, были настолько крепкие доказательства, что обвиняемый и его защитник предпочли договориться о наказании.

- С каким чувством вы читали новость о том, что Алексей Воронов, которого считают истинным правителем Нарвы, реально отправлен в тюрьму и он согласился с достаточно суровым наказанием?

- В должности прокурора чувствами не руководствуются. Вместе с тем не могу скрывать, что когда я увидела, что прокуроры Вируской окружной прокуратуры дошли до согласительного производства, то я поняла, что хорошую работу проделали как прокуратура, так и следственный орган, то есть Центральная криминальная полиция. В том смысле, что собраны акцептируемые судом доказательства и судебное дело, насколько я понимаю, дошло до суда достаточно быстро. Доказательства в этом деле должны были быть настолько крепкими, что обвиняемый и адвокат, которые оценили эти доказательства, поняли, что разумно пойти на согласительное производство.

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