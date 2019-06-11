Жертва нападения получила тяжелые травмы

Ударила мужчину ножом

6 июня в квартире по улице Уускюла в Нарве 31-летняя женщина ударила 32-летнего мужчину ножом. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой. Потерпевшему оказали неотложную помощь в больнице и отпустили его на домашнее лечение.

Задержали мужчину, толкнувшего старушку

8 июня сообщили, что на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве толкнули 78-летнюю женщину, в результате падения пенсионерка пострадала. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 40-летнего мужчину.

Пожилой мужчина напал на женщину

8 июня в квартире по улице Кангеласте в Нарве 74-летний мужчина несколько раз ударил 52-летнюю женщину. Подозреваемый задержан полицией.

Клиент накинулся на таксиста

9 июня сообщили, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве на 46-летнего водителя такси напал клиент.

Набросился на мать

9 июня в квартире по улице Кангеласте в Нарве 31-летний мужчина напал на свою 62-летнюю мать. Мужчина задержан полицейскими.

Украли крышки канализационных люков

В период с 1 по 23 мая с территории предприятия по улице Ритсика в Кохтла-Ярве украли восемь крышек канализационных люков. Ущерб - 800 евро.

Со счета пропали деньги

7 июня в полицию обратился 63-летний житель Силламяэ, который сообщил, что в интернет-банке с его банковского счета перевели 610 евро на счет незнакомого ему мужчины.

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