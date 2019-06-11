Жертва нападения получила тяжелые травмы
8 июня в Ида-Вирускую центральную больницу в тяжелом состоянии доставили 41-летнего мужчину, который подвергся нападению. Обстоятельства случившегося, в том числе место нападения, устанавливаются.
Ударила мужчину ножом
6 июня в квартире по улице Уускюла в Нарве 31-летняя женщина ударила 32-летнего мужчину ножом. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой. Потерпевшему оказали неотложную помощь в больнице и отпустили его на домашнее лечение.
Задержали мужчину, толкнувшего старушку
8 июня сообщили, что на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве толкнули 78-летнюю женщину, в результате падения пенсионерка пострадала. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 40-летнего мужчину.
Пожилой мужчина напал на женщину
8 июня в квартире по улице Кангеласте в Нарве 74-летний мужчина несколько раз ударил 52-летнюю женщину. Подозреваемый задержан полицией.
Клиент накинулся на таксиста
9 июня сообщили, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве на 46-летнего водителя такси напал клиент.
Набросился на мать
9 июня в квартире по улице Кангеласте в Нарве 31-летний мужчина напал на свою 62-летнюю мать. Мужчина задержан полицейскими.
Украли крышки канализационных люков
В период с 1 по 23 мая с территории предприятия по улице Ритсика в Кохтла-Ярве украли восемь крышек канализационных люков. Ущерб - 800 евро.
Со счета пропали деньги
7 июня в полицию обратился 63-летний житель Силламяэ, который сообщил, что в интернет-банке с его банковского счета перевели 610 евро на счет незнакомого ему мужчины.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.