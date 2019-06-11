Айнар Рууссаар возглавит в Кохтла-Ярвеской госгимназии преподавание гуманитарных предметов

Отработавший немало лет в BNS, ERR и в последнее время в газете "Postimees" Айнар Рууссаар будет работать в Кохтла-Ярвеской гимназии завкафедрой гуманитарных предметов, а также учителем истории, обществоведения и медиа и коммуникации.

Когда "Северное побережье" написало в конце мая, что Агур присмотрел в качестве учителей нескольких известнейших деятелей Эстонии, школьный руководитель сказал: "Разумеется, приход представителя элиты журналистики в педагогический коллектив стал бы большим выигрышем для учеников, и я сделаю все, чтобы это получилось. Известный и энергичный журналист ценится во многих областях".

Айнар Рууссаар сказал в опубликованном в субботнем "Северном побережье" интервью, что в ходе своей прежней карьеры был связан с несколькими крупными проектами и осуществлением нескольких инициатив - и это были самые интересные времена. "Меня вдохновляют участие в изменениях и разрушение некоторых стереотипов".

Рууссаар добавил, что надеется в Кохтла-Ярве завести новых знакомых и получить новый опыт.