Вт, 11.06.2019
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Айнар Рууссаар возглавит в Кохтла-Ярвеской госгимназии преподавание гуманитарных предметов

Aйнар Рууссаар: "В идеальной модели учителя, ученики и родители детей работают единой командой и делают во имя хорошей цели одно дело. Компетенция означает знания, а также умение интересно и увлекательно передавать эти знания. А мир в доме - это когда весь коллектив школы находится на одном берегу реки".

ФОТО: Тайро Луттер / Scanpix

"Сердце школьного руководителя прыгает от радости, ну в самом деле!" - прокомментировал директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур решение известного журналиста Айнара Рууссаара связать себя с новой школой.

Отработавший немало лет в BNS, ERR и в последнее время в газете "Postimees" Айнар Рууссаар будет работать в Кохтла-Ярвеской гимназии завкафедрой гуманитарных предметов, а также учителем истории, обществоведения и медиа и коммуникации.

Когда "Северное побережье" написало в конце мая, что Агур присмотрел в качестве учителей нескольких известнейших деятелей Эстонии, школьный руководитель сказал: "Разумеется, приход представителя элиты журналистики в педагогический коллектив стал бы большим выигрышем для учеников, и я сделаю все, чтобы это получилось. Известный и энергичный журналист ценится во многих областях".

Айнар Рууссаар сказал в опубликованном в субботнем "Северном побережье" интервью, что в ходе своей прежней карьеры был связан с несколькими крупными проектами и осуществлением нескольких инициатив - и это были самые интересные времена. "Меня вдохновляют участие в изменениях и разрушение некоторых стереотипов". 

Рууссаар добавил, что надеется в Кохтла-Ярве завести новых знакомых и получить новый опыт. 

- Поскольку я меняю область деятельности, то меня вдохновляет мысль, что должен буду каждый день и каждый час учиться чему-то новому и смогу каждый день и каждый час узнавать что-то новое. Я хочу, чтобы гимназисты, собираясь через десять, двадцать, тридцать лет или общаясь со своими детьми, говорили обо мне как об одном из своих бывших учителей с сияющими глазами.

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