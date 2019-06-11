Вт, 11.06.2019
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У Йыхвиской библиотеки появился новый, но пока временный руководитель

В понедельник помощник старейшины Йыхвиской волости Алексей Наумкин представил временно исполняющую обязанности заместителя директора центральной библиотеки Эвелин Данилов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В понедельник во второй половине дня помощник старейшины Йыхвиской волости Алексей Наумкин сопроводил в Йыхвискую центральную библиотеку Эвелин Данилов, которая назначена - на первых порах временно - на должность исполняющей обязанности заместителя директора.

В Йыхвиской библиотеке сейчас такая ситуация, что предыдущий директор была уволена, а замдиректора долгое время находится на больничном. "Центральная библиотека не может долго оставаться без руководства, и насколько я понимаю, директор появится не так скоро", - сказал волостной старейшина Макс Каур, добавив, что недавно он проконсультировался с комиссией волостного собрания по культуре и местными представителями Центристской партии на предмет того, что делать дальше в сложившейся ситуации.

По словам Каура, Эвелин Данилов участвовала в конкурсе на замещение должности директора библиотеки, который, к сожалению, провалился. Ее не выбрали, поскольку она не соответствовала требованиям. "Однако возникла мысль попробовать ее временно в качестве исполняющей обязанности заместителя директора. Мы пригласили ее на собеседование, и она произвела впечатление активного человека", - сказал старейшина.

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