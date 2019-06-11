У Йыхвиской библиотеки появился новый, но пока временный руководитель

В Йыхвиской библиотеке сейчас такая ситуация, что предыдущий директор была уволена, а замдиректора долгое время находится на больничном. "Центральная библиотека не может долго оставаться без руководства, и насколько я понимаю, директор появится не так скоро", - сказал волостной старейшина Макс Каур, добавив, что недавно он проконсультировался с комиссией волостного собрания по культуре и местными представителями Центристской партии на предмет того, что делать дальше в сложившейся ситуации.