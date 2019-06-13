Грабители заставили жертву снять деньги в банкомате
10 июня сообщили, что на бульваре Виру в Силламяэ напали на 39-летнего мужчину, забрали у него из кармана кошелек с документами и банковской карточкой. Затем преступники заставили мужчину снять в банкомате 80 евро и отдать им.
Мошенники выманили у пенсионерок деньги
11 июня полиция начала уголовное производство по факту вымогательства денег под предлогом инвестирования, когда у 68-летней жительницы Нарвы выманили 3185 евро. 20 мая женщине позвонили по телефону и предложили ей делать инвестиции и зарабатывать таким образом деньги. По телефону ей давали инструкции, как установить в ее компьютере программу и покупать акции.
5 июня в полицию обратилась 67-летняя жительница Кохтла-Ярве, у которой под предлогом инвестирования выманили 1400 евро. Сначала женщине позвонили с телефонных номеров с датским и литовским кодами, а потом перенаправили разговор в Skype. Перед женщиной расписали хорошие возможности заработка через торговую платформу, откуда вложенные деньги позже вернутся якобы с прибылью.
Ударил сестру
11 июня сообщили, что на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 50-летний мужчина ударил свою 55-летнюю сестру. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Женщина напала на супруга
11 июня на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 35-летняя женщина напала на своего 44-летнего супруга. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой.
В Аа избили мужчину
10 июня в деревне Аа Люганузеской волости напали на 63-летнего мужчину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.