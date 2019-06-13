Чт, 13.06.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве

Грабители заставили жертву снять деньги в банкомате
Полицейская сводка, 5-11 июня 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

10 июня сообщили, что на бульваре Виру в Силламяэ напали на 39-летнего мужчину, забрали у него из кармана кошелек с документами и банковской карточкой. Затем преступники заставили мужчину снять в банкомате 80 евро и отдать им.

Мошенники выманили у пенсионерок деньги 

11 июня полиция начала уголовное производство по факту вымогательства денег под предлогом инвестирования, когда у 68-летней жительницы Нарвы выманили 3185 евро. 20 мая женщине позвонили по телефону и предложили ей делать инвестиции и зарабатывать таким образом деньги. По телефону ей давали инструкции, как установить в ее компьютере программу и покупать акции.

5 июня в полицию обратилась 67-летняя жительница Кохтла-Ярве, у которой под предлогом инвестирования выманили 1400 евро. Сначала женщине позвонили с телефонных номеров с датским и литовским кодами, а потом перенаправили разговор в Skype. Перед женщиной расписали хорошие возможности заработка через торговую платформу, откуда вложенные деньги позже вернутся якобы с прибылью. 

Ударил сестру 

11 июня сообщили, что на улице Метсапарги в Кохтла-Ярве 50-летний мужчина ударил свою 55-летнюю сестру. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого. 

Женщина напала на супруга 

11 июня на улице Лехола в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 35-летняя женщина напала на своего 44-летнего супруга. Полицейские задержали женщину в качестве подозреваемой. 

В Аа избили мужчину

10 июня в деревне Аа Люганузеской волости напали на 63-летнего мужчину.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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