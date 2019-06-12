Медали в Португалии доставались в тяжелых боях

По словам тренера Алексея Корикова, это был их первый опыт участия в португальском чемпионате. Спортивный форум собрал участников из разных городов страны, а также из Испании, Италии, Германии, Швейцарии и Эстонии. Нашу страну на татами представляли 19-летний Антон Беляков из "Сейбуна" и 17-летний Алекс Кориков из "Ичигеки". Фортуна находилась рядом с ними, оба идавирусца сумели показать достойные результаты - завоевали серебряную и бронзовую награды.

- Это были большие, волнительные и очень тяжелые соревнования, - комментирует тренер. - Всегда непросто выйти один на один с соперником, о котором ничего не знаешь и не подозреваешь, на что он способен. Нашим пришлось соревноваться с каратистами из Испании, Швейцарии и Португалии. Бои оказались тяжелыми, но своими воспитанниками доволен - сражались, боролись, выполнили все, что смогли. У обоих получилось по одному бою в нокаут - это досрочная победа.