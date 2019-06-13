Чт, 13.06.2019
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В Йыхвиском парке бизнеса зарождается еще одно предприятие

Венок со стропил здания "Forklift" члены правления предприятия Симо Теэсалу (слева) и Андрус Тийрик символически сняли с помощью подъемника - именно этот вид техники будут продавать и сдавать в аренду в новом центре.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На празднике стропил возводимого в Йыхвиском парке бизнеса нового коммерческого здания ТОО "Forklift" венок со стропил сняли с помощью такого же подъемника, которые будут продавать, сдавать в аренду и ремонтировать в новом центре.

Расположенное в Йыхви у выезда в сторону Тарту ТОО "Forklift", партнерами которого являются несколько крупных предприятий региона, полтора года назад начало подыскивать себе новые коммерческие площади в Йыхви и в итоге решило, что имеет смысл построить для себя новые помещения в Йыхвиском парке бизнеса. Строительные работы продвинулись настолько далеко, что вчера смогли устроить праздник стропил и прием для строителя.

Новое перевесило старое

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