В Йыхвиском парке бизнеса зарождается еще одно предприятие

Расположенное в Йыхви у выезда в сторону Тарту ТОО "Forklift", партнерами которого являются несколько крупных предприятий региона, полтора года назад начало подыскивать себе новые коммерческие площади в Йыхви и в итоге решило, что имеет смысл построить для себя новые помещения в Йыхвиском парке бизнеса. Строительные работы продвинулись настолько далеко, что вчера смогли устроить праздник стропил и прием для строителя.