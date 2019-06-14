14 июня 2019, 13:19
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Красивые дома рождаются из чувства прекрасного и радости труда
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В этом году больше всего работы уездной комиссии по благоустройству дает волость Люганузе, где на конкурс "Красивый дом Эстонии - 2019" выдвигают четырех кандидатов. Оценщики посетят в общей сложности девять объектов, среди которых есть как частные, так и многоквартирные дома, а также общественные здания и велопешеходные дороги.
Три лучших в этом году
Каждый год в июне все уезды и четыре крупнейших города представляют Эстонскому обществу украшения домов три лучших дома, которые президент республики награждает на День восстановления независимости Эстонии.
Комиссия по благоустройству Ида-Вирумааского союза самоуправлений сочла достойными награды президента следующие объекты:
- дом Яаники и Урмаса Пойо в деревне Варья волости Люганузе
- дом Айли и Ристо Линдеберг в городе Кивиыли волости Люганузе
- Алутагузеский попечительский центр в Мяэтагузе.
Также комиссия по благоустройству выдвинула дом №7 по улице Метса в Пюсси на участие в конкурсе на самый красивый многоквартирный дом. Его выбирает Союз квартирных товариществ Эстонии.