В этом году больше всего работы уездной комиссии по благоустройству дает волость Люганузе, где на конкурс "Красивый дом Эстонии - 2019" выдвигают четырех кандидатов. Оценщики посетят в общей сложности девять объектов, среди которых есть как частные, так и многоквартирные дома, а также общественные здания и велопешеходные дороги.

Три лучших в этом году

Каждый год в июне все уезды и четыре крупнейших города представляют Эстонскому обществу украшения домов три лучших дома, которые президент республики награждает на День восстановления независимости Эстонии.

Комиссия по благоустройству Ида-Вирумааского союза самоуправлений сочла достойными награды президента следующие объекты:

дом Яаники и Урмаса Пойо в деревне Варья волости Люганузе

дом Айли и Ристо Линдеберг в городе Кивиыли волости Люганузе

Алутагузеский попечительский центр в Мяэтагузе.

Также комиссия по благоустройству выдвинула дом №7 по улице Метса в Пюсси на участие в конкурсе на самый красивый многоквартирный дом. Его выбирает Союз квартирных товариществ Эстонии.