Нарвская беговая серия привлекает своим разнообразием и медалью-пазлом

Организующий Нарвскую беговую серию спортклуб "Motus" во главе с Антоном Праткунасом придумал остроумный план, как привлечь любителей бега на все четыре соревнования. А именно: медаль серии составлена подобно пазлу из четырех секторов из разного дерева, которые поочередно будут вручаться после прохождения каждого этапа. Только те, кто примет участие во всех четырех этапах, смогут собрать осенью целую медаль, изготовленную нарвскими мастерами рукоделия.

В то же время любителям бега вряд ли захочется оставаться в стороне от какого-либо из этапов, ведь все они разнообразные и проходят в интересных местах.

Проводимый 13 июля в центре оздоровительного спорта Эккекюла "Trail Run" - это кросс, где недостаточно одной лишь скорости, необходимы также ловкость и находчивость при преодолении препятствий.

Нарва-Йыэсууский береговой забег 24 августа заведет участников и в морскую воду: часть дистанции пройдет примерно по колено в воде. Нужно будет также распределить силы таким образом, чтобы их хватило и на быстрый бег по песчаной почве.

На последнем этапе серии - Кренгольмском забеге - трасса пролегает и между историческими зданиями бывшей Кренгольмской мануфактуры.

На всех четырех этапах основные дистанции составят 4-6 километров. Более короткие предназначены для молодежи и детей.

Нынче на каждом этапе Нарвской беговой серии будут действовать также мастерские местных мастеров рукоделия, в которых можно будет изготовить сувениры под руководством мастеров из Нарвского дома рукоделия НКО "Gagarin Keskus".