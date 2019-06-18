Ремонт символа сланцевого города снова затормозился

Строение находится в частной собственности с 1989 года. За редким исключением все это время башня стояла бельмом на глазу - облезлая и с заколоченными дверями. Семь лет назад Вирумааский колледж провел конкурс идей по обновлению водонапорной башни, студенты представляли разнообразные идеи, целью которых являлось украшение города и привлечение туристов. Предлагали разместить в ней инфопункт, галерею, смотровую площадку, кафе с элементами, рассказывающими об истории города, пункт аренды велосипедов, использовать здание для рекламы...