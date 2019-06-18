Вт, 18.06.2019
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Ремонт символа сланцевого города снова затормозился

Водонапорная башня начала приобретать привлекательный вид прошлой осенью, но, похоже, этим все и завершилось.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Бывшая водонапорная башня при въезде в Кохтла-Ярве, считающаяся одним из символов сланцевого города, поскольку в архитектурном плане прослеживается ее сходство с шахтерским фонарем, осенью стала преображаться, а ее владелец частный предприниматель Азиз Абасов обещал, что к началу лета хоть и не признанный официально, но все-таки любопытный исторический объект на городском ландшафте приобретет достойный вид. Похоже, что планам не суждено сбыться, во всяком случае нынешним летом. 

Строение находится в частной собственности с 1989 года. За редким исключением все это время башня стояла бельмом на глазу - облезлая и с заколоченными дверями. Семь лет назад Вирумааский колледж провел конкурс идей по обновлению водонапорной башни, студенты представляли разнообразные идеи, целью которых являлось украшение города и привлечение туристов. Предлагали разместить в ней инфопункт, галерею, смотровую площадку, кафе с элементами, рассказывающими об истории города, пункт аренды велосипедов, использовать здание для рекламы...

Владелец башни местный предприниматель Азиз Абасов тогда обещал "взять на вооружение" самые интересные мысли студентов, однако ничего так и не было реализовано - въезжающих со стороны Йыхви по-прежнему встречал старый, обшарпанный "фонарь".

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