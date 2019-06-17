Президент Кальюлайд профсоюзным руководителям: приходится признать, что время сланцевой энергетики проходит

Кальюлайд сказала журналистам после встречи с профсоюзными руководителями, что старые времена не вернутся. "Мы ищем решения, которые занимались бы будущим, а не платой за продление прошлого. Я выбрала бы сегодня этот путь и совершенно честно поговорила бы об этом с профсоюзами. Нет смысла прятать голову в песок и надеяться, что цена на выбросы СО2 опять упадет до пяти-шести евро", - сказала она.

Президент Керсти Кальюлайд сказала о возможной угрозе для безопасности из-за исчезновения 1300 рабочих мест шахтеров и энергетиков, что она может возникнуть, если перед людьми не будут честными и посадят их на какое-то маленькое пособие ожидать изменения ситуации на энергорынке. "Нужно найти такие переходные меры, чтобы уход в другие сектора был по возможности быстрым. Мы должны учесть также, что рабочие места в "Eesti Energia" имеют очень хорошую производительность и поэтому высоко оплачиваются, а предлагаемые рабочие места в регионе предлагают более низкую зарплату. Очевидно, нужны какие-то переходные меры, чтобы справиться с этим, пока производительность не повысится и в других местах. Самое плохое, что действительно могло бы привести к большим проблемам, так это если мы действительно станем отрицать то, что, вероятно, прошлое все же закончилось", - сказала она.

Президент отметила, что говорила с профсоюзными руководителями и о том, чтобы Эстония собралась с духом и попробовала первой совершить климатический переворот. "Если посмотреть на другие сектора и хотя бы на наш дигипереворот, то выигрывают первые, а последние платят. Так было всегда, - сказала она. - Я считаю, что важно, чтобы у человека была возможность к чему-то двигаться, чтобы у него было что ждать и к чему стремиться, чтобы у него была также гордость за свой регион. Мы очень много разговаривали и об этом. Мы говорили не только о том, как прокормить семьи - этот эмоциональный аспект тоже очень важен и этим нужно заниматься. Самый плохой вариант - это если мы ничего не изменим, понадеемся на возвращение прошлого и в промежутке очень много заплатим за то, чтобы удержать прошлое. Идеальным вариантом было бы, если бы мы очень быстро совершили этот переворот. Истина, как всегда, где-то посередине", - сказала она.

Профсоюзный руководитель "Narva Energia" Андрей Зайцев отметил, что он на встрече с президентом позитивных вестей не услышал.