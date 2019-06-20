МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.06-27.06
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КУЛЬТУРА
Суббота, 22 июня
* В Северном дворе Нарвского замка с 12.00 до 17.00 - Cредневековый фестиваль.
Воскресенье, 23 июня
* С 9.00 в поселке Авинурме - Авинурмеская бочарная ярмарка.
* В Северном дворе Нарвского замка с 12.00 до 17.00 - Cредневековый фестиваль.
Вторник, 25 июня
* В различных местах - мероприятия, посвященные шествию огня певческого праздника по Ида-Вирумаа. Информация https://2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/
Среда, 26 июня
* В различных местах - мероприятия, посвященные шествию огня певческого праздника по Ида-Вирумаа. Информация https://2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/
* В иллукаской церкви в 19.00 - открытие VI Причудского фестиваля органной музыки: концерт Киры Ланкинен, концертного органиста и церковного музыканта, уроженки Финляндии, проживающей в Швеции.
Четверг, 27 июня
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Punane kukk ja valged kitsed", спектакль Тойлаского народного театра. Текст и постановка Лембита Притса. Билет - 7 евро, для детей, учащихся и пенсионеров - 5 евро.
СПОРТ
Суббота, 22 июня
* На стадионе "Кренгольм" в Нарве в 12.00 - мемориал Николая Кюттиса по легкой атлетике.
* На Вокаском стадионе в 18.00 - "Jaani pliks-plaks" по петанку, соло.
* На стадионе "Кренгольм" в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "Таммека" (Тарту).
Понедельник, 24 июня
* В парке деревни Сака - XXIII бег деревни Сака на Кубок Майдо Кесккюла. Регистрация и выдача номеров с 10.00 до 11.30. Информация: www.jooksukalender.ee.
Вторник, 25 июня
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап "Suvevolle" (летний волейбол).
Четверг, 27 июня
* В Кохтла-Нымме в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию.
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
Воскресенье, 23 июня
* Праздник победы в Алутагузеской волости: в 9.00 - возложение венков к подножию монумента в честь Освободительной войны на Тудулиннаском кладбище, в 10.00 - возложение венков к монументу в честь Освободительной войны в Ийзаку, в 18.00 - возложение венков к памятному камню в Пагари, в 18.30 - возложение венков на Мяэтагузеском кладбище.
* У памятного знака в честь Ярвеского сражения в Кохтла-Ярве в 9.00 - возложение венков в память павших в Освободительной войне.
* На площади Фёренхофа в Тойла (рядом с "Toila SPA") - празднование Дня защиты отечества: в 11.30 - возложение венков к памятнику капитану Хуго Юргенсону, погибшему в Кырвеском сражении Освободительной войны; в 12.00 - выставка оружия и техники, в которой принимают участие союзные войска НАТО, культурная программа; в 13.45 - розыгрыш лотереи (призы будут разыграны между зрителями); в 14.00 - построение в честь Дня защиты отечества и передача огня победы представителям самоуправлений.
* В Йыхви у монумента в память сражений Освободительной войны и у памятника генералу Александеру Тыниссону в 15.30 - церемония, посвященная Празднику победы. Речи, возложение венков.
ЯАНОВ ДЕНЬ
Пятница, 21 июня
* На деревенской площади в Люганузе в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Pihlapojad".
* В окрестностях Пагариского общественного дома и бывшей конюшни в 21.00 - танцевальный вечер в честь начала лета. Настроение поднимут различные сюрпризы, открыто домашнее кафе, танцы под музыку ансамбля "AAAK" (Айвар Талисту, Айвар Сурва, Айво Падда, Калле Тереп).
* На площадке с качелями в Кивиыли в 21.00 - яанов вечер. Выступают танцевальная группа "Tuhkali" и молодежный вокальный ансамбль из Кохтла-Ярве. Танцы под музыку ансамбля "Münt".
Суббота, 22 июня
* Сондаский Яанов день: на стадионе Сондаской школы в 11.00 - футбольный матч между северным и южным Сонда; на сондаской эстраде с 17.00 до 19.00 заправляет любимец детей Андри в 19.15 - танцоры Сондаского народного дома, в 20.00 - ансамбль "Lõõtspillipoisid", с 23.00 до 02.00 - дискотека.
* На площади Фёренхофа в Тойла (рядом с "Toila SPA") - Яанов день: в 19.00 - традиционный футбольный матч между холостыми и женатыми; начало развлекательной программы - в 20.00, выступают "Kuldne Trio" и "Boamadu".
* В Куремяэ в 20.00 - яанов вечер. Выступает ансамбль "Melodymix", ведущий вечера - Прийт Пикхофф, открыт буфет, для детей - игры.
Воскресенье, 23 июня
* У оздоровительной трассы в Силламяэ в 16.00 - Яанов день: концертная программа, аттракционы, конкурсы, яанов костер, дискотека.
* В Нарвской крепости с 17.00 до 24.00 - празднование Яанова дня.
* В Вайвара с 18.00 до 20.00 - яанов костер. Ведущая - Керсти Объяртель.
* На площадке у клуба "Ахтме" в 18.00 - празднование Яанова дня. Информация: www.ahtmeklubi.ee; тел. 332 2061, 507 4616.
* На территории Эстонского шахты-музея в Кохтла-Нымме в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступают ансамбли "Respekt" и "A-Silence", Вирье Лахт, молодежь из Кохтла-Ныммеского молодежного центра; танцевальная группа сеньоров "Minjoon".
* В Йыхвиском парке в 19.00 - празднование Яанова дня. Концерт культурных коллективов, народные конкурсы, игры, батут, карусель. Танцы под музыку "Ivetta Trio".
* В Светлом парке Нарва-Йыэсуу в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступает группа "ОльгаклёшЪ".
* Перед клубом "Сомпа" в 19.00 - празднование Яанова дня. Выступают творческие коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры и ансамбль "Retro Sigma".
* На певческой эстраде в Ийзаку в 20.00 - яанов вечер Алутагузеской волости. Танцы под музыку ансамбля "Vanaviisi". Ведущий вечера - Маргус Грозный.
* На деревенской площади в Алайыэ в 20.00 - празднование Яанова дня. Выступят солист Олег Цыварев, танцевальный коллектив "Splash", DJ Дмитрий Клинк; вечер ведет Наталья Аникина.
* В Пуртсеском сосняке в 20.00 - люганузеский яанов костер. Танцы под музыку ансамбля "Boss".
* На Паргимяэ в Синимяэ в 20.00 - празднование Яанова дня. Ансамбль "Siiri Känd & Combo Bänd".
* Рядом с детским садом в поселке Олгина в 20.00 - празднование Яанова дня.
* В народном парке Кохтла-Ярве в 20.00 - яанов костер. Выступают творческие коллективы Кохтла-Ярвеского центра культуры, певец Илья Масляков и ансамбль "Everest" из Ляэнемаа.
* В Сакаском парке в 21.00 - яанов костер. Ансамбль "Detail".
* На площадке перед клубом "Ору" в 21.00 - празднование Яанова дня. Информация по тел. 332 2171, 5192 7630.