МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 22.06-27.06

КУЛЬТУРА

Суббота, 22 июня

* В Северном дворе Нарвского замка с 12.00 до 17.00 - Cредневековый фестиваль.

Воскресенье, 23 июня

* С 9.00 в поселке Авинурме - Авинурмеская бочарная ярмарка.

* В Северном дворе Нарвского замка с 12.00 до 17.00 - Cредневековый фестиваль.

Вторник, 25 июня

* В различных местах - мероприятия, посвященные шествию огня певческого праздника по Ида-Вирумаа. Информация https://2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/

Среда, 26 июня

* В различных местах - мероприятия, посвященные шествию огня певческого праздника по Ида-Вирумаа. Информация https://2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/

* В иллукаской церкви в 19.00 - открытие VI Причудского фестиваля органной музыки: концерт Киры Ланкинен, концертного органиста и церковного музыканта, уроженки Финляндии, проживающей в Швеции.

Четверг, 27 июня

* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Punane kukk ja valged kitsed", спектакль Тойлаского народного театра. Текст и постановка Лембита Притса. Билет - 7 евро, для детей, учащихся и пенсионеров - 5 евро.

СПОРТ

Суббота, 22 июня

* На стадионе "Кренгольм" в Нарве в 12.00 - мемориал Николая Кюттиса по легкой атлетике.

* На Вокаском стадионе в 18.00 - "Jaani pliks-plaks" по петанку, соло.

* На стадионе "Кренгольм" в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва-Транс" - "Таммека" (Тарту).

Понедельник, 24 июня

* В парке деревни Сака - XXIII бег деревни Сака на Кубок Майдо Кесккюла. Регистрация и выдача номеров с 10.00 до 11.30. Информация: www.jooksukalender.ee.

Вторник, 25 июня

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап "Suvevolle" (летний волейбол).

Четверг, 27 июня

* В Кохтла-Нымме в 18.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по велоориентированию.

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Воскресенье, 23 июня

* Праздник победы в Алутагузеской волости: в 9.00 - возложение венков к подножию монумента в честь Освободительной войны на Тудулиннаском кладбище, в 10.00 - возложение венков к монументу в честь Освободительной войны в Ийзаку, в 18.00 - возложение венков к памятному камню в Пагари, в 18.30 - возложение венков на Мяэтагузеском кладбище.

* У памятного знака в честь Ярвеского сражения в Кохтла-Ярве в 9.00 - возложение венков в память павших в Освободительной войне.

* На площади Фёренхофа в Тойла (рядом с "Toila SPA") - празднование Дня защиты отечества: в 11.30 - возложение венков к памятнику капитану Хуго Юргенсону, погибшему в Кырвеском сражении Освободительной войны; в 12.00 - выставка оружия и техники, в которой принимают участие союзные войска НАТО, культурная программа; в 13.45 - розыгрыш лотереи (призы будут разыграны между зрителями); в 14.00 - построение в честь Дня защиты отечества и передача огня победы представителям самоуправлений.

* В Йыхви у монумента в память сражений Освободительной войны и у памятника генералу Александеру Тыниссону в 15.30 - церемония, посвященная Празднику победы. Речи, возложение венков.

ЯАНОВ ДЕНЬ

Пятница, 21 июня

* На деревенской площади в Люганузе в 20.00 - празднование Яанова дня. Танцы под музыку ансамбля "Pihlapojad".