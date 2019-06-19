Желающих спроектировать новое школьное здание для Кохтла-Ярве не нашлось

Кохтла-Ярвеское горуправление признало провалившимся архитектурный конкурс на проект Кесклиннаской основной школы, поскольку не нашло ни одного архитектурного бюро, заинтересованного в данной работе на установленных условиях.
На месте существующего здания Кесклиннаской основной школы на углу улиц Пярна и Вахтра планируется построить школьное здание площадью 3780 квадратных метров, рассчитанное примерно на 640 учеников. На конкурс, объявленный в начале марта, не поступило ни одного предложения.
Горуправление предполагало, что стоимость проекта составит около 135000 евро вместе с налогом с оборота.
На публичной странице обмена информацией о тендере одно заинтересованное лицо отмечает, что предполагаемая предельная цена договора - 29 евро за квадратный метр закрытой площади нетто проектируемого здания, в которую входят все необходимые предварительные работы, исследования и строительный проект, - явно занижена. В команду такого проекта должны входить архитектор, инженер и проектный руководитель, имеющие опыт работы. "Заказчик в курсе того, что на похожих архитектурных конкурсах на проекты основных школ цены на проектирование примерно в три раза выше и данная цена подходит максимум только для проектирования архитектурной части?" - интересующийся спросил также, не допущена ли в документах в стоимости проектирования ошибка или же действительно рассчитывают заказать генеральное проектирование с такой ценой за квадратный метр.
Горуправление ответило, что указанная в тендерных документах предполагаемая стоимость генерального проектирования одного квадратного метра ошибки не содержит.
Вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин сказал, что одно предложение было представлено, но не в регистре госпоставок, как требуют условия. По его словам, горуправление вскоре объявит новый архитектурный конкурс. На нем предполагаемая стоимость будет выше, чем на первом неудачном тендере.