Желающих спроектировать новое школьное здание для Кохтла-Ярве не нашлось

На месте существующего здания Кесклиннаской основной школы на углу улиц Пярна и Вахтра планируется построить школьное здание площадью 3780 квадратных метров, рассчитанное примерно на 640 учеников. На конкурс, объявленный в начале марта, не поступило ни одного предложения.

Горуправление предполагало, что стоимость проекта составит около 135000 евро вместе с налогом с оборота.

На публичной странице обмена информацией о тендере одно заинтересованное лицо отмечает, что предполагаемая предельная цена договора - 29 евро за квадратный метр закрытой площади нетто проектируемого здания, в которую входят все необходимые предварительные работы, исследования и строительный проект, - явно занижена. В команду такого проекта должны входить архитектор, инженер и проектный руководитель, имеющие опыт работы. "Заказчик в курсе того, что на похожих архитектурных конкурсах на проекты основных школ цены на проектирование примерно в три раза выше и данная цена подходит максимум только для проектирования архитектурной части?" - интересующийся спросил также, не допущена ли в документах в стоимости проектирования ошибка или же действительно рассчитывают заказать генеральное проектирование с такой ценой за квадратный метр.

Горуправление ответило, что указанная в тендерных документах предполагаемая стоимость генерального проектирования одного квадратного метра ошибки не содержит.