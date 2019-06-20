Чт, 20.06.2019
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Репинский - один из самых злостных прогульщиков в Рийгикогу

На висевшем в Йыхви предвыборном плакате и Валерий Корб, и Яна Тоом, и Мартин Репинский обещали отстаивать интересы здешнего региона. Корба не избрали, Тоом вновь предпочла Европарламент, а Репинский часто отсутствует на заседаниях Рийгикогу.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Избранный в Рийгикогу от Ида-Вирумаа центрист Мартин Репинский был в завершающейся сессии одним из самых больших прогульщиков - почти что половину заседаний он пропустил.

С марта месяца Рийгикогу нового созыва успел провести перед уходом в длящийся около двух с половиной месяцев летний отпуск 31 заседание. Репинский не присутствовал на 13 из них. В рейтинге прогульщиков из числа 101 парламентария он завоевал "серебряную медаль", уступив лишь реформистке Йоко Алендер, у которой набралось 14 пропусков.

Депутатов, которые пропустили десять и больше заседаний, в общем всего пятеро. 

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