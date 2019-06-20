Репинский - один из самых злостных прогульщиков в Рийгикогу

С марта месяца Рийгикогу нового созыва успел провести перед уходом в длящийся около двух с половиной месяцев летний отпуск 31 заседание. Репинский не присутствовал на 13 из них. В рейтинге прогульщиков из числа 101 парламентария он завоевал "серебряную медаль", уступив лишь реформистке Йоко Алендер, у которой набралось 14 пропусков.