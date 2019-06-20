Изучение телематики и разумных систем открывает возможности

Интернет вещей, киберфизические системы, а также облачные и программные технологии внесли в нашу жизнь совершенно новые возможности, начиная с самодвижущегося транспорта и заканчивая умными зданиями и заводами. Одновременно это создало потребность в специалистах совершенно нового вида. Именно такое образование получают наши студенты учебного направления "телематика и разумные системы".

В учебной работе мы учитываем реальные потребности крупнейших технологических предприятий Эстонии. Большую часть учебы составляет практика, в ходе которой у студентов возникает хороший обзор применяемых на предприятиях технологий, промышленного программного обеспечения, трудовой среды и возможного потенциала развития. Это создает хорошие возможности как для выбора темы дипломной работы, так и для последующей карьеры в качестве ИТ-специалиста.

Что умеешь и кем станешь? С изучением находчивых IKT-решений студент освоит умения в сфере проектирования сетей связи данных и систем безопасности, программирования разумных систем и автоматизации процессов, а также сумеет заставить общаться между собой различные реальные и виртуальные системы.

Вирумааский колледж TalTech предлагает два учебных направления в программе телематики и разумных систем.

Во-первых, программное обеспечение телематики, где студент изучает языки и технологии программирования, используемые при создании разумных систем. Осваиваются также профессиональные приемы для работы с телематическим и промышленным программным обеспечением. Практика дает опыт проектирования и развития сетей разных типов. Выбрав это учебное направление, вы гарантируете себе перспективное рабочее место в инфо- и коммуникационной сфере.

Во-вторых, автоматизация процессов и их интегрирование с инфотехнологией. На этой специальности студент изучает программирование управляющих контроллеров, а также более широко - работу с автоматическими системами управления. Кроме того, получает знания о том, как работают большие промышленные роботы и другие используемые на производстве технологии. Производство 4.0 - это тренд, в котором инфотехнологичные решения повышают конкурентоспособность и эффективность, объединяя в цепочке ценностей все данные, людей и машины. В современных компьютерных классах и технологических лабораториях Вирумааского колледжа под руководством теоретиков и практиков можно изучать, как все это действует.