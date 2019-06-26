Ср, 26.06.2019
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Безопасность труда глазами детей

Рисунок Анастасии Смирновой признан лучшим в младшей группе.

ФОТО: ВКГ

Концерн "Viru Keemia Grupp" организовал конкурс детского рисунка "ДА безопасности труда!" ("Tööohutus on IN"). Юным художникам предложили поразмышлять на тему "Мои родители работают безопасно!" и "Безопасность труда через 50 лет". Откликнулись активно - на конкурс поступило 58 работ. 

Специалист по связям с общественностью "VKG" Ирина Боенко подчеркнула, что целью конкурса было желание обратить внимание на роль безопасности труда, передав соответствующую информацию через детей их родителям и через родителей детям. Показать глазами детей, как соблюдение требований безопасности труда позволяет спасать жизни людей.

- Радует, что активно откликнулись художественные и общеобразовательные школы, - комментирует она. - Поступило 58 продуманных, оригинальных и выполненных с душой работ. Свое видение темы на бумаге представили юные художники из школ Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарвы и Иллука. Десять рисунков конкурировали в старшей возрастной группе и 48 - в младшей группе.

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