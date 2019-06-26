Безопасность труда глазами детей

Концерн "Viru Keemia Grupp" организовал конкурс детского рисунка "ДА безопасности труда!" ("Tööohutus on IN"). Юным художникам предложили поразмышлять на тему "Мои родители работают безопасно!" и "Безопасность труда через 50 лет". Откликнулись активно - на конкурс поступило 58 работ.
Специалист по связям с общественностью "VKG" Ирина Боенко подчеркнула, что целью конкурса было желание обратить внимание на роль безопасности труда, передав соответствующую информацию через детей их родителям и через родителей детям. Показать глазами детей, как соблюдение требований безопасности труда позволяет спасать жизни людей.