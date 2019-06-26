Безопасность труда глазами детей

Специалист по связям с общественностью "VKG" Ирина Боенко подчеркнула, что целью конкурса было желание обратить внимание на роль безопасности труда, передав соответствующую информацию через детей их родителям и через родителей детям. Показать глазами детей, как соблюдение требований безопасности труда позволяет спасать жизни людей.

- Радует, что активно откликнулись художественные и общеобразовательные школы, - комментирует она. - Поступило 58 продуманных, оригинальных и выполненных с душой работ. Свое видение темы на бумаге представили юные художники из школ Кохтла-Ярве, Йыхви, Нарвы и Иллука. Десять рисунков конкурировали в старшей возрастной группе и 48 - в младшей группе.