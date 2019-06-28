Специальности машиностроение и энерготехнология - перспективные

Готовящая таких специалистов в Вирумааском колледже учебная программа управления процессами машиностроения и энерготехнологии делится, исходя из традиционных промышленных отраслей Эстонии, на три направления: энергетика, технология машиностроения и горное дело.

На главной специальности " энерготехника" под руководством лучших специалистов изучают управление технологиями современнейших электростанций Эстонии, начиная с производства и заканчивая потреблением электроэнергии. В ходе обучения студенты овладевают и знаниями в области возобновляемых энергоисточников, в том числе - по планированию энергетики, основанной как на солнечной, так и на ветряной энергии.

На главной специальности " технология машиностроения" получают основательные знания о принципах работы, строительства и программирования современнейших промышленных роботов. Закончившие обучение по этой специальности в состоянии оптимизировать технологические процессы и проектировать заводы будущего.

На главной специальности "горное дело" изучают принципы работы добывающих предприятий, а также методы добычи сланца и других полезных ископаемых, где применяются сберегающие природу технологии.

Разнообразные полезные ископаемые Эстонии нуждаются в изобретательных переработчиках

- Эстония - единственное государство в регионе Балтийского моря, имеющее богатые запасы сланца и фосфорита. Сланца у нас хватит по меньшей мере на 30 лет, а запасов фосфорита - на еще более долгое время, - говорит директор Вирумааского колледжа Виктор Андреев. "Эти полезные ископаемые являются основой сланцевой и химической промышленности, а также энергобезопасности Эстонии. Сланец все больше используется для производства сланцевого масла. Уже в ближайшем будущем в Ида-Вирумаа планируется построить новый завод по рафинированию жидкого топлива из сланца", - отмечает Андреев.

Продолжится разработка крупнейшего в мире Раквереского фосфоритного месторождения, где фосфоритная руда залегает под толстым сланцевым пластом. Создаются новые, более дружелюбные к окружающей среде технологии добычи, которые позволят в будущем экологично использовать очень востребованный на мировом рынке фосфорит.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что через 3-4 года возникнет очень большой спрос на высококвалифицированных специалистов (энергетики, химики, инженеры-горняки и инженеры-механики). В связи с дигитализацией технологических процессов хорошие предложения о работе получат обладающие хорошими знаниями специалисты по управлению технологическими процессами. Эти знания и дают в Вирумааском колледже TalTech.

Как поступить в Вирумааский колледж?

Необходимые для поступления в Вирумааский колледж документы можно подавать уже сейчас, но не позднее 12 часов 4 июля, через инфосистему www.sais.ee.

Дополнительную информацию о поступлении можно получить по э-почте: vk@taltech.ee или по тел. 336 3920 и 336 3933.

Общую информацию можно получить также на веб-странице Вирумааского колледжа www.taltech.ee/virumaa.